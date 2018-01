Keep on rocking - og det fortsætter vi med

Danseaften på Viby kro.

Keep on Rocking er netop hvad der er mulighed for, når det lokale 60'er-band Keep on Rocking spiller op med klassisk, traditionel rock’n roll og popmusik til glade fødder fredag d. 9. februar. Viby kro har mange gange lagt dansegulv til swingende og iørefaldende autentiske numre som bl.a. Blue Suede Shoes, Hang on Sloopy, Daydream Believer, Please Mr. Postman, Mustang Sally og When a Man Loves a Woman, når "drengene" fra Keep on Rocking har været på scenen. Så hvis du kan, og du vil synge med på f.eks. Eight Days a Week, Pretty Woman og Dr. Hook’s A Little Bit More, er aftenen bestemt noget for dig.

For mange af os er julen og nytåret ikke gået ubemærket hen, og hvis badevægten viser et par kilo for meget, er muligheden til stede for at slippe af med lidt af julefedtet. Hop i danseskoene – tag din partner og naboerne med og kom forbi kroen i Viby mellem kl. 20.30 og 24.00. Orkestret med de lokale musikere Bo (guitar/sang), Svend (guitar/sang), Svend (bas/sang), Ib (saxofon) og Karsten (trommer/sang) vil sætte swing i musikken og danseglæden, når f.eks. Hound Dog og Proud Mary lyder fra højttalerne.

Billetter til Danseaftenen 9.februar koster som sædvanlig kun 50 kr. og kan købes i forsalg på kroen eller ved indgangen. Inden danseglæden slippes løs, tilbyder kroen følgende musikmenu: Pranger pung m/laks - Indbagt laks i filodej serveret på sprød salatbund m/champignons a la creme samt Helstegt lammekølle farseret m/persille - Stegte rodfrugter og flødebagte kartofler, for kun 159 kr. pr. person. Musikmenuen skal forudbestilles og nydes i kroens restaurant.

Gi’ livet kulør - Keep on Rocking.