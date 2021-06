Send til din ven. X Artiklen: Kæmpe vandtank skal sikre effektiv varmeforsyning til Borup Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kæmpe vandtank skal sikre effektiv varmeforsyning til Borup

Heden - 30. juni 2021 kl. 08:30 Af Marie Louise Rasmussen Kontakt redaktionen

Ved første øjekast ligner det ikke ligefrem nybyggeri. Den kæmpestore akkumuleringstank, som kan rumme 5000 kubikmeter varmt vand, når den står færdig, ser faktisk lidt rusten ud.

Men de buede plader, som lige nu er ved at blive svejset sammen, skal også kun udgøre den inderste skal af vandtanken, fortæller Sven Gissum, bestyrelsesformand i Borup Varmeværk, som sammen med driftsleder Frank Jørgensen viser rundt på varmeværket.

Når tanken er færdigbygget, vil den være dækket af grå og røde plader som den langt mindre tank, der står ved siden af, og som blev bygget for 25 år siden.

Dengang, i 1996, var der ca. 350 andelshavere knyttet til varmeværket, og en tank med en kapacitet på 500 kubikmeter vand var derfor tilstrækkelig. I dag er der 1300 andelshavere - bl.a. er der netop tegnet kontrakt med de 48 nye rækkehuse, der skal bygges på Borup Bakke, og forventningen er, at flere vil komme til bl.a. fra de nye udstykninger ved omfartsvejen. Derfor er der behov for en større tank, fortæller bestyrelsesformanden.

"Den nye, store tank gør, at vi kan producere en masse varmt vand og lægge det på lager, så vi om sommeren kan indstille produktionen i helt op til 10 dage. Det betyder bl.a., at vi kan mere end halvere vores stop og start af anlægget og dermed spare penge på produktionen. Og det betyder også, at vi selv har mulighed for at udføre langt flere reparationer, fordi vi selv kan klare det, når anlægget står stille i længere tid. Hidtil, når vi kun har kunnet stoppe det i kortere perioder, har vi været nødt til at få folk udefra til at komme og lave reparationer, når noget gik i stykker," siger Sven Gissum.

Så selvom den nye tank koster mellem fem og seks millioner kroner at få bygget, vil forbrugerne ikke komme til at mærke det i form af en større varmeregning, forsikrer bestyrelsesformanden.

"Fordi tanken gør det muligt at effektivisere produktionen, kommer priserne på varme ikke til at stige," siger han.

Ny teknologi på dagsordenen

Hvis man tror, at varmeværket med den nye, store varmetank er sikret for fremtiden, kan man godt tro om igen. Allerede til efteråret er der planlagt et strategimøde i bestyrelsen, hvor emnet er ny teknologi.

"I dag fyrer vi med halm, og det foregår mekanisk. Men på sigt skal vi nok også supplere med elektrisk opvarmning med f.eks. nogle store varmepumper eller elkedler. Vi ser den nye tank som juletræet, og så pynter vi det med elkedler, varmepumper og måske en vindmølle, hvis vi får lov til at sætte sådan en op herude. Men fremtidssikret bliver man aldrig, for teknologien flytter sig hele tiden," siger Sven Gissum.

Klimaet spiller også en stadig større rolle, og her kan ændrede skatter og afgifter f.eks. komme til at spille en rolle for, hvordan vi vil agere i fremtiden. I øjeblikket er der dog balance i varmeværkets klimaregnskab, påpeger bestyrelsesformanden.

"Det betyder meget, at vi kan sige, at vi er CO2-neutrale. Den mængde CO2, der kommer ud af vores skorstene, er samme mængde, som halmen optager, når den vokser på marken. Og asken bliver brugt som en del af gødningsplanen, så det er et lukket kredsløb," siger han.

Varmeværket bruger årligt omkring 9000 tons halm om året og producerer omkring 400 tons aske.