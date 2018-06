Kæmpe Lions genbrugsmarked

Lørdag den 16. juni fra 10 til 14 går det sommerløs med løvernes genbrugsmarked i Bjæverskov.

Lionsklubberne er i rigtigt solskinshumør. Mange ting og sager er nu samlet, og klar til genbrugssalg fra lokalerne i den gamle store tilskuerpavillon, som ligger på Vollerslevvej 18 i Bjæverskov. På første sal sælges glas, porcelæn, legetøj, køkkenting, tøj, kobber og nips, el- og elektronik m.v. Og i stueetagen findes masser af gode møbler af enhver slags. Mængder af bøger, CD’ere og LP-plader i stakkevis, cykler og alt mulig krims-krams. Tonsvis af ting til sommerhus og udeliv. Sommermarkedet er sprængfyldt med gode ting.

Åbningstid er 10-14

Genbrugsmarkedet den 16. juni afholdes på Travbanen i Bjæverskov. Åbningstiden for genbrugsmarkedet er fra kl. 10 til 14. Der er gratis adgang. Mange benytter sig også af den velforsynede café, hvor man i en indkøbspause kan få både vådt og tørt.

I øvrigt tilbyder Lions kørselsservice for hjemtransport af store anskaffelser. Det kan aftales på stedet.

Godt formål

Ligger man for øvrigt ligge inde med nyttige og brugbare ting, som er for gode til bare at kassere eller smide ud, er man meget velkommen til at indlevere effekterne til Lions Genbrug, siger Per Juhl, der er Lions’ koordinator af genbrugsmarkedet. Genbrugsting og brugbare effekter kan stilles i genbrugscontaineren hos ARGO (tidl. KARA) i Køge. Containeren er klart afmærket, og står lige indenfor til venstre, når man ankommer til pladsen. Endelig kan man også kontakte Lions på 4088 3912 for aftale om afhentning af større partier af gode møbler eller dødsboer.

Det er LIONS Køge og Lions Køge Bugt i Køge Kommune, som arbejder sammen om genbrugsmarkedet.

- Overskuddet går ubeskåret til Lions’ omfattende og humanitære hjælpearbejde både lokalt, nationalt og internationalt. Et hjælpearbejde, hvor der vel at mærke ikke bruges én eneste krone til administration, slutter Per Juhl.