Julen fik flot start i Viby

Omkring 500 børn og voksne var søndag den 26. november med til at sætte skub i årets jul i Viby både på Torvet og i CosmosHallen.

Kl. 12-17 holdt KulturCosmos for tredje gang et velbesøgt julemarked i hallen. Vurderingen var, at kvaliteten af de mange personligt skabte ting, der blev udbudt, var ganske høj.

I et hjørne af hallen stod BørneCosmos for fremstilling af alternativ julepynt. På væggene hang kæmpehjerter, stjerner, juletræer og kugler, som 4. a fra Peder Syv Skolen havde lavet i håndværk- og designtimerne.

På Torvet arrangerede Viby Cityforening juletræstænding kl. 16 -17. Et børnekor fra Viby Friskole sang julesange, og som en overraskelse kom borgmester Joy Mogensen og foretog nedtællingen til juletræstændingen. Hun indledte med at fortælle om den strikkede hue, hun havde på. Sidste år havde hun prøvet en tilsvarende hue i CosmosHallen, men den var alt for stor. Inden jul fik hun overraskende foræret en nystrikket hue i den rette størrelse, og den betænksomhed ville hun gerne takke for. Så det var en rigtig julehistorie om at være betænksom over for hinanden.

På Torvet blev der budt på endnu en overraskelse. Lions Ramsø donerede 10.000 kr. til Hospitalsklovnene, der opmuntrer syge børn, og en af dem dukkede op i Viby og deltog i juleløjerne.

Juletræstændingen sluttede med en koncert af gospelkoret N’Joy, der har sin base i Viby. Og så blev der danset om træet og uddelt godteposer til børnene.

Samtidig med at juletræet blev tændt på Torvet, kom der også liv i den nye julebelysning på Stationspladsen i Viby.

Fortalte Marianne Fogtmann.