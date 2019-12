Julemanden nåede til Kværkeby trods store problemer

Tæt på midnat den 29. november er ”julefreden” igen ved at sænke sig over Kværkeby Friskole. Borgerforeningens bestyrelse med hjælpere har fået afsluttet oprydningen efter årets vellykkede julefest.

Men forud har der været et stort arbejde med at gøre aftenen festlig for de fremmødte forældre, bedsteforældre og børn på Friskolen, og selvfølgelig bliver alt tjekket igen. Har vi nu husket det hele, gaver til lotterierne, vin, øl, vand, mandelgaver og sidst, men ikke mindst julemanden – kommer han i aften.

Festsalen på Kværkeby Friskole er som sædvanlig forvandlet til et imødekommende festlokale med julepyntede borde, og snart kommer de første gæster – altid i god tid. En halv time senere kan formanden byde velkommen til alle gæsterne, og spisningen kan begynde. Det er som sædvanlig bestyrelsen, der serverer maden - flæskesteg med tilbehør, og bag efter risalamande, og så er der selvfølgelig også mange mandelgaver.

Efter maden er spist, og mandelgaverne er uddelt, afbryder formanden med en kort meddelelse. Julemanden bliver desværre forsinket – et af rensdyrene har brækket benet. Lille Lise, ved bord 3, hvisker nervøst til sin mor: ”Bare det ikke er Rudolf, for så kan julemanden jo ikke finde vej!” Flere af gæsterne husker, dengang julemanden brækkede benet, og han sendte sin søde kone - og det endte med stor succes dengang. Men få minutter senere genlyder gangene på skolen af ordene "ho ho hoe, er der nogle søde børn herinde." Det er selvfølgelig julemanden, der er ankommet til skolen.

Straks flokkes de mange fremmødte børn om ham – han har jo en sæk med, som de er meget interesseret i at få åbnet. Men først skal der danses om juletræet og synges julesange. Julemanden havde store godteposer med, og en sød ”nissepige” hjalp julemanden med at uddele godteposer til børnene, så alle fik de rigtige gaver. Der var jo navn på poserne, og den gamle julemand ser ikke så godt mere.

Selv om julemanden havde travlt, var der tid til at snakke med børnene, og han fik vidst nok flere store ønskesedler med, så der var lidt at vælge mellem, når han kommer på besøg juleaften. Efter den obligatoriske fotografering med alle børnene, ønskede julemanden alle en god jul, og derefter listede han ud til den ventende kane. Et par af de lidt større børn prøvede at opspore ham, men det eneste, de hørte, var juleklokkerne fra kanen – væk var han med kane og rensdyr.

Da alle var tilbage ved bordene kunne julelotteriet og bankospillet gå i gang. Der var igen i år indsamlet mange flotte gaver fra Borgerforeningens mange sponsorer, så da det kinesiske lotteri og bankospiller var forbi, var der nogle, der måtte have hjælp for at bære alle gaverne ud til bilen. Så fra Borgerforeningen skal igen lyde en stor tak til de mange butikker i Ringsted, der har sponseret gevinster til vores julefest. Endnu en dejlig julefest for børn og voksne i Kværkeby var forbi, og selvfølgelig gentager vi succesen næste år.

Da gæsterne havde forladt festsalen, gik oprydningen i gang. Her er der en måske speciel Kværkebytradition. På ingen tid har arrangørerne med hjælp fra flere af gæsterne ryddet salen, så man ikke kunne se, at der havde været fyldt med gæster. Og så tilbage til starten.

Det er snart midnat, og ”oprydderne” er nu rimelig trætte efter en lang arbejdsdag. Men hvad gør det, når aftenen har været en succes!

Af formand Finn Andersen