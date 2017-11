Julehalløj i Borup Kulturhus

Onsdag, den 6. december.

Ja, nu står julearrangementer igen for døren og alle får travlt, åh så travlt!!!

Der skal købes gaver, og de skal pakkes ind. Der skal skrives julekort eller sms’ere med gode ønsker og hilsener. Der skal inviteres gæster, og der skal tænkes over, hvad menuen skal stå på.



Somme tider har man så travlt, at julestemningen ikke vil indfinde sig inden den 24. december, og det er lidt ærgerligt……

Men stop engang! Vi har en mulighed for at hjælpe jer med at få stemningen frem!!



Onsdag, den 6. december kl. 19.00 slår nisserne i Borup Brass Band og Ejbykoret dørene op for det årlige "Julehalløj" i Borup Kulturhus. og der er gratis adgang!



I døren vil du blive mødt med duften af gran, æbleskiver og gløgg. Hallen er smukt pyntet op med et stort juletræ, kravlenisser, kugler, lys og glimmer.

Nisserne i Borup Brass Band lover at spille dejlige og stemningsfulde melodier både som underholdning og til julefællessange, hvis Alex Nielsen kan holde styr på dem. Den dejlige livsglade nisse, Tatiana Kisseleva Gudnæs forsøger også at holde styr på sit sangglade nissekor.



Ja, hvad sker der ellers af halløj i år??? Det får I at se og høre, hvis I kommer den 6. december, kl. 19.00!