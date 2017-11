Jul med Kino Bambino

Til sæsonens sidste Kino Bambino vises der selvfølgelig en julefilm. Smid det varme overtøj, og sæt jer godt til rette til film på bibliotekerne i Jyllinge, Viby og Ågerup.

I december skal vi hygge med en julefilm. Filmen foregår i en by, hvor alle er venner. Alle er meget spændte på afsløringen af byens juletræ, og hvem der skal være julemand. Men så breder julemandsforvirringen sig i byen, for pludselig dukker alt for mange julemænd op.

For børn fra 3 år, deres voksne og børnehaver. Husk tilmelding fra 14 dage før filmen vises. Tilmelding skal ske hos det pågældende bibliotek. Man kan enten møde op eller ringe i bibliotekets bemandede åbningstid for at tilmelde sig. Der er fri entré til Kino Bambino. Find bibliotekernes åbningstider og adresser på roskildebib.dk.

Filmene vises på følgende biblioteker:

Salen på Roskilde Bibliotek, torsdag den 30. november kl. 10.15-10.45

Jyllinge Bibliotek, tirsdag den 5. december kl. 10-10.30

Ågerup Bibliotek, torsdag den 7. december kl. 9.45-10.15

Viby Bibliotek, tirsdag den 12. december kl. 10-10.30