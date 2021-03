Se billedserie Ejby IF-formand Brian Strømsted glæder sig til, at den nye kunstgræsbane endelig tages i brug igen, når der fra på mandag kan åbnes op for udendørs idræt med helt op til 25 deltagere. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Jubel i foreninger over åbning

Glæden er stor i idrætslivet, der fra på mandag endelig kan sætte gang i udendørsaktiviteter med helt op til 25 deltagere. Det er af helt afgørende betydning, mener Ejby IF-formand Brian Strømsted.

Heden - 03. marts 2021 kl. 08:30 Kontakt redaktionen

Onsdagens aftale om lempelser for idrætslivet og udendørs idrætsaktiviteter mødes med stor begejstring i Ejby og Bjæverskov. Især Ejby IF's formand, Brian Strømsted, er oppe at ringe over den nye aftale, der blandt andet muliggør, at op til 25 idrætsudøvere fra på mandag kan samles udendørs.

- Det er helt afgørende, siger han og fortsætter:

- Vi havde været glade for, hvis vi kunne samles ti og havde slet ikke turdet håbe på, at helt op til 25 personer nu må samles udendørs i den organiserede idræt. Det har en helt vild betydning for os, siger en begejstret foreningsformand, kort efter nyheden blev offentliggjort.

Mens eksempelvis fodbold- og petanquespillere nu kan genoptage deres idrætsgrene, må eksempelvis bordtennisspillere og fitnessmedlemmerne dog fortsat se langt efter at komme i gang igen. En ting ligger dog helt fast, fortæller Brian Strømsted; alle de afdelinger af Ejby IF, der kan lave meningsfulde træninger og øvelser på den nye kunstgræsbane, vil få mulighed for det. Dertil kommer, at både billard- og dartafdelingerne givetvis kan rykke deres aktiviteter udendørs. Afhængigt af vind og vejr naturligvis.

Pusterum til forældre

- Bare det, at man igen kan komme i klubben og mødes, betyder rigtig meget. Kigger vi på petanqueklubben, har vi 60-70 medlemmer, hvoraf mange er +65 år. Nu kan de komme tilbage og hygge sig og få rørt sig lidt. Det betyder meget for det mentale, siger Brian Strømsted.

Samtidig giver de nye lempelser givetvis et pusterum til mange forældre:

- Jeg har mødt en del forældre, når jeg har været ud at handle, som har haft deres børn hjemme og nærmest siddende på skødet, når de skal arbejde hjemmefra. Nu får børnene mulighed for at komme to timer til fodbold og dermed brugt noget energi og mulighed for at være sociale igen. Jeg er sikker på, at det kommer til at hjælpe, og at det også vil give et tiltrængt pusterum til forældrene, siger han.

Må afvente udmeldinger

IF Frem Bjæverskovs formand, Jacob Deichmann, er en anelse mere afventende, men ser naturligvis også frem til, at mange af hans medlemmer kan genoptage idrætsaktiviteterne.

- Det afgørende for os bliver i første omgang, hvad både DGI, Køge Kommune og DBU eksempelvis melder ud i forhold til genåbningen. Vi må prøve at finde hoved og hale i det og så se, hvad vi skal tage udgangspunkt i, siger han og fortsætter:

- Vi skal lige have det endelige overblik, før vi kan forholde os til det og lægge en plan, men afdelinger som tennis, fodbold og dele af gymnastikafdelingen nu begynde at åbne igen. Jeg vil dog sige, at så længe indendørsidrætten ikke er omfattet, så er vi stadig meget hårdt ramt. (...) Noget af det, vi har prøvet at præge det med, er, at vi har meldt ud, at de kulturelle og sociale fællesarrangementer, vi har, er blevet rykket ud i fremtiden. Det er et forsøg på at skabe noget håb og et lys for enden af tunnellen, siger Jacob Deichmann.

Han peger som eksempel på foreningens store loppemarked, som man håber at kunne afholde i efteråret frem for i maj.

DGI: Et skridt i den rigtige retning

Fra DGI lød der kort før middag stor glæde over den nye aftale, som regeringen havde lavet med støttepartierne. Det er et stort skridt i den rigtige retning - om end der også er mange, der ikke får glæde af de nye lempelser, påpegede DGI-formand Charlotte Bach Thomassen i en pressemeddelelse:

- Aftalen betyder meget for at modvirke dårlig trivsel for børn og unge. Men vi er samtidig meget bevidste om, at mange børn og unge ikke får deres hverdagsfællesskaber åbnet med denne aftale. Derfor må de kommende faser have fokus på alle børn og unges skole- og fritidsliv, udtaler hun.

DGI-formanden anerkender videre, at det har været tunge prioriteringer blandt politikerne, og at indendørs idræt ikke kom med i genåbningen i denne omgang.

- Derfor må de kommende faser af genåbningen have fokus på alle børns fællesskaber, herunder de indendørs idrætter. Heldigvis går vi mod lysere og varmere tider hvor flere og flere idrætsaktiviteter kan rykke udendørs, og vi vil gøre en ekstra indsats for at hjælpe vores idrætsforeninger med at sætte gang i aktiviteter efter myndighedernes anbefalinger, udtaler Charlotte Bach Thomassen

Af Anders Fallesen