Se billedserie Klangskålene bruges til at sætte vibrationer i gang i kroppen under en healingmassage, så det bliver muligt at opnå en dybdegående massage inde i kroppen. Fotos: Marie Louise Rasmussen.

"Jeg tror ikke længere på tilfældigheder"

For små 10 år siden stiftede Nis Sørensen bekendtskab med healingmassage. Trods indledende skepsis fik det stor betydning for hans liv både personligt og professionelt.

Heden - 02. juni 2021 kl. 08:30 Af Marie Louise Rasmussen Kontakt redaktionen

Det lå ikke ligefrem i kortene, at 68-årige Nis Sørensen, der i dag driver klinikken Sanselig Healing fra sit hjem i Osted, skulle uddanne sig til healer og massør. Det var da også tæt på, at det aldrig kom til at ske.

En sensommerdag i 2012 var Nis Sørensen, der havde mange år i IT-branchen bag sig, taget til Valby for at deltage i et åbent hus-arrangement på en massageskole. Forinden havde hans hustru, der var begyndt at få ømme skuldre og nakke af arbejdet i en blomsterbutik, efterspurgt massage. Og for ikke at gøre noget halvhjertet, ville Nis Sørensen gerne lære det mest grundlæggende om massage.

Fordi han var i en international stilling inden for IT-branchen og rejste meget, havde han ikke mulighed for at følge et aftenskolekursus. Derfor var han sprunget til, da han opdagede arrangementet i Valby.

Men da Nis Sørensen trådte ind ad døren og skulle til at gå op ad trappen mod kursuslokalet, blev han mødt af en kraftig røgelsesagtig lugt. Og det gav ham bange anelser. Faktisk så meget, at han besluttede, at det ikke var noget for ham og vendte om for at tage hjem.

Han nåede dog ikke så langt, for udenfor stod en kvinde, der var fysiologisk massør, og hun opfordrede ham til at gå ind igen og være med i kurset. Det lykkedes hende at få overtalt Nis Sørensen. Han blev og deltog i åbent hus-arrangementet på det, der viste sig at være en healingmassageskole. Og trods en vis skepsis meldte han sig også til det første grundkursus, der bestod af fem kursusdage.

På det første kursus fik Nis Sørensen at vide, at han havde gode hænder. Det tog han som et skulderklap og et incitament til at gå videre ind i den spirituelle verden. På et senere kursus havde han sin første ud af kroppen-oplevelse, og det er noget, der står skarpt i hukommelsen hos ham.

"I 2013 var jeg på chakrakursus, og under det kursus fik jeg en ud af kroppen-oplevelse. Den ændrede hele mit liv. Jeg følte, at jeg fløj rundt oppe i himlen og kunne se ned på mig selv. Den ændring af mit liv betød, at jeg tabte mig 25 kilo uden at gøre noget specielt. Jeg begyndte bare at spise mindre og mere sundt. Oplevelsen fik mig også til at tage de resterende fem kurser over de næste par år. Og nu, hvor jeg er nået pensionsalderen, har jeg kastet mig mere og mere over at lave healingmassage. Jeg lever ikke af det, for jeg er pensionist, men jeg kan godt lide arbejdet og at gøre noget godt for andre mennesker," siger han.

Kroppen lagrer oplevelser

Når Nis Sørensen skal beskrive, hvad healingmassage er, kalder han det en massage med langsomme og blide strøg - lidt i retning af en wellnessmassage. Det handler om, at folk skal blive afslappede og komme fra hovedet og ned i kroppen. Der kan dog godt være steder på kroppen, hvor der er behov for en særlig indsats.

"Hvis kroppen, jeg masserer, taler til mig om noget, jeg skal koncentrere mig om, så kan jeg godt finde på at massere nogle knuder," siger han og forklarer, at det f.eks. kan handle om en sitren et særligt sted, eller en temperaturforskel i kroppen.

"Jeg tror, at infiltrationerne er de steder, hvor kroppen gemmer nogle oplevelser, som ikke kan italesættes. Og disse oplevelser kan ofte forløses ved healingmassage. Jeg plejer at sige, at mange går rundt med en rygsæk med store sten i, og nogle gange kan man være heldig, at nogle af disse sten bliver taget ud ved massage. Modtageren af massagen får et eller andet ud af kroppen."

Som eksempel nævner han en midaldrende kvinde, han havde i sin klinik. Hun havde en gammel mor, som stadig opfattede hende som en obsternasig teenagepige, som hun fortsat gerne ville opdrage på. Healingmassagen satte gang i en proces hos den midaldrende kvinde og fik hende til at tage en snak med sin mor, og det forbedrede deres forhold.

Ser lysere på tilværelsen

Den spirituelle tilgang til tilværelsen har også medført ændringer for Nis Sørensen selv. Han føler, at han er mere glad og ser lysere på tilværelsen. Og at han har lettere ved at trykke på pytknappen, når det er nødvendigt. Samtidig er han også hurtigere til at tage fat om nældens rod, hvis der er et problem, hvor pytknappen ikke er en løsning.

"Nogle af mine nære venner har givet udtryk for, at jeg har forandret mig meget. Ikke kun kropsmæssigt, men også mentalt. Jeg tror også, min sjette sans er blevet skærpet. Nogle gange har jeg følelsen af, at jeg lige skal ringe til en eller anden og høre, hvordan det går - jeg føler, at der er noget galt. Sådan har jeg aldrig haft det før," siger han.

Derfor tror Nis Sørensen ikke længere på tilfældigheder, og han er overbevist om, at det ikke var tilfældigt, at han blev stoppet af den kvindelige massør, da han forskrækket var på vej væk fra det, som han troede var en helt almindelig massageskole, men som viste sig at være en healingmassageskole.

"Jeg er kommet dertil, at der er mere mellem himmel og jord, end man tror. Der var nogen, der mente, at jeg nu var klar til det her og skubbede mig ind igen via kvinden, der stod derude og overtalte mig til at give det en chance."