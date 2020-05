”Jeg synes, børnene har taget det utrolig godt”

For Anita Bakkegaard Nielsen har den seneste måneds tid budt på helt andre arbejdsmæssige udfordringer end vanligt. Som leder i den integrerede institution Blomstergården i Viby har hun skullet stå i spidsen for at få tilrettelagt en hverdag, som både lever op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer og sikrer, at børn og medarbejdere trives.

Da statsministeren mandag den 6. april meldte ud, at daginstitutionerne kunne åbne igen fra den 15. april, fik Anita Bakkegaard Nielsen travlt. Sammen med den øvrige ledelse i institutionen blev påsken brugt på at finde ud af, hvor mange børn, der ville komme, hvor meget personale, der ville blive brug for, og få styr på retningslinjerne, så de kunne indarbejdes i hverdagen med børnene.

”Jeg syntes, det var et meget stort ansvar med alle de børn, der skulle starte igen, og jeg tænkte, om vi havde styr nok på det og kunne gøre det godt nok. Jeg var nok lidt bekymret for, hvordan det skulle gå.”

Den oprindelige startdato, den 15. april, blev af Roskilde Kommune ændret til den 16. april for børnehavebørnene og den 20. april for vuggestuebørnene. På den måde blev der lidt ekstra tid til at få styr på det hele. Og det var kærkomment.

”Jeg har en personalegruppe, der er utrolig god til at se muligheder i en begrænset hverdag, men alligevel var det hårdt, fordi der var så kort tid til at få alt det her i orden. Det hjalp dog, da vi fik tingene mere på plads og fik lavet vores egen strategi og genåbningsplan. Så kom der ro på igen.”

Personalet havde forberedt sig på, at de første dage kunne blive hårde for både børn og medarbejdere, og havde talt meget om, hvordan opstarten kunne foregå på en god måde. Og det bar frugt.

”Det gik rigtig fint med at komme i gang igen. Jeg synes, børnene har taget det utrolig godt. De har også haft deres kendte voksne omkring sig. Og så kunne vi mærke, at de ikke var blevet overbombarderet med frygt hjemmefra.”

En af de forandringer, børnene mærker i den nye dagligdag, er, at de er blevet inddelt i mindre grupper, end de plejer. Og at det er den gruppe, de er sammen med hele dagen, både på legepladsen, på tur i nærområdet og indenfor i børnehaven. Normeringen er også ændret.

”Vi har 5-8 børnehavebørn pr. voksen og 3-4 vuggestuebørn pr. voksen, så det er en noget bedre normering end vanligt. Det kan man godt mærke, og man kunne da godt ønske sig, at lige præcis den del kunne fortsætte,” lyder det fra lederen.

Når børnene bliver afleveret om morgenen og hentet om eftermiddagen er der også ændret på rutinerne, og det har faktisk ført noget godt med sig, mener Anita Bakkegaard Nielsen.

”Når vuggestuebørnene bliver afleveret inden 7.30, skal forældrene banke på døren ind til stuen, så kommer der en pædagog ud og tager imod barnet. Det giver mere ro, fordi de ikke skal ind på stuen, hvor der allerede er en masse i gang. Når børnene kommer efter 7.30, skal de gå ind ad en låge og direkte ind på legepladsen, hvor der er plads til, at en pædagog kan modtage og være med til at vinke farvel.

De seneste to år har Blomstergården arbejdet med at skabe læringsmiljøer udenfor, og derfor er deres legeplads allerede inddelt i mindre rum. Derfor har det ikke været helt så svært at skulle lave opdelte områder udenfor til de forskellige børnegrupper. Så er der til gengæld andre udfordringer, f.eks. for køkkenet, som skal lave mad, der nemt kan spises udenfor. Alt i alt er det dog til at have med at gøre, mener Anita Bakkegaard Nielsen.

”Jeg kunne godt tænke mig at være foruden alt det her, men jeg synes, det er gået bedre, end jeg havde forestillet mig.”