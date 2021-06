Eva Christensen bruger bl.a. denne figur, når hun skal forklare sine klienter om akupunkturen. Her er det galdeblæremeridianen, som ofte er involveret i hovedpine og migræne, hun peger på. Og så har hun sat en nål i punktet DU20, som man bruger i stressbehandling. Foto: Susanne Helmo.

Send til din ven. X Artiklen: "Jeg smed redningskransen over bord" Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

"Jeg smed redningskransen over bord"

Efter 25 år i HR-branchen skiftede Eva Christensen kurs og uddannede sig til klassisk akupunktør. I dag har hun virksomheden Akupunktur og Trivsel, hvor hun tilbyder behandling og stresscoaching.

Heden - 02. juni 2021 kl. 08:30 Af Marie Louise Rasmussen Kontakt redaktionen

Når RAB-registret akupunktør Eva Christensen skal fortælle, hvad hun sætter pris på ved sit job, er hun slet ikke i tvivl. Siden 2012 har hun drevet klinikken Akupunktur og Trivsel, som holder til i et naturskønt område i Hvalsø. Og når folk kommer til hende med problemer af den ene eller anden slags, og hun oplever at kunne hjælpe dem, er det noget af det, der motiverer og driver hende allermest til at fortsætte.

"Jeg har nogle gange haft folk, der nærmest er kommet grædende ind ad døren pga. smerter. Og når vi så lige så stille får has på smerterne, giver det en stor tilfredsstillelse," fortæller hun.

Eva Christensen tager sig af mange forskellige typer smerter og problemstillinger, og noget af det, der også optager hende meget, er behandling af kræftpatienter.

"Vi kan ikke helbrede, men vi kan i den grad lindre symptomer fra bivirkninger af kemo og anden behandling. Det er meget givende at kunne være med til at give folk en bedre livskvalitet."

Fokus på de bløde værdier

Selvom Eva Christensen først har uddannet sig til akupunktør i en moden alder, har hun gennem hele sit arbejdsliv haft en interesse for at arbejde med mennesker. Til at begynde med inden for HR, og siden kom der Certificerede NLP coach- og stresscoachuddannelser til. Interessen for alternativ behandling har hun haft siden sine unge dage, og gradvist kunne hun mærke, at der skulle ske noget andet.

"Jeg kunne mærke, at jeg skulle væk fra administration og excell-ark og arbejde mere med de bløde værdier. Det var det, mit hjerte brændte for," fortæller hun i dag.

Så efter næsten 25 år inden for HR, tog hun springet - tidspunktet var inde, hvis det skulle blive til noget.

"Jeg smed redningskransen over bord og stod helt alene på egne ben og skulle starte egen virksomhed op. Jeg gik i gang med at læse og åbnede også hurtigt en klinik, hvor jeg inviterede til prøvebehandlinger på akupunktur. Desuden havde jeg jo også mine coachuddannelser."

At valget faldt på akupunktur, hang til dels sammen med, at Eva Christensen havde gjort brug af akupunktur og naturmedicin både til sig selv og til sine børn i deres opvækst og haft god erfaring med det. Og så gik det op for hende, at akupunktur kunne kombineres med stressbehandlinger, hvilket stemte godt overens med den allerede erhvervede stresscoachuddannelse.

Vigtigt at inddrage klienten

Når man uddanner sig til klassisk akupunktør, er det ikke bare et weekendkursus, der skal overstås. Eva Christensen har været igennem en uddannelse i kinesisk medicin og akupunktur på 2½ år, og derudover studeret bl.a. anatomi og fysiologi på et niveau, der svarer til det, kommende sygeplejersker studerer.

Det har gjort hende i stand til både at mestre klassisk kinesisk akupunktur og vestlig medicinsk akupunktur med triggerpunkter, samt forskellige massageformer og cupping terapi.

"Min grundviden er kinesisk medicin, hvor man kigger på kroppen som en helhed og ikke kun behandler symptomer. Man kigger på baggrunden for de udfordringer, personen har," fortæller hun.

Derfor er kernen i behandlingen hos Eva Christensen at tage sig god tid til at snakke med folk og forstå, hvad de kommer med. Sammen finder de årsagen til problemerne, og sammen finder de ud af, hvad der kan gøres for at bedre tilstanden.

"Det er rigtig vigtigt for mig at inddrage klienten, så de ikke bare tænker, at nu fikser Eva det. For akupunktur og coaching er ikke noget 'quick fix'. Det er en proces, og nogle gange skal man selv være med," siger hun.

Derfor får klienterne typisk nogle værktøjer med sig, som de selv kan arbejde videre med hjemme, f.eks. nogle øvelser eller gode råd til kost og livsstil.

Under selve akupunkturbehandlingen tager Eva Christensen sig også god tid til at forklare, hvad hun arbejder med, så folk får et indblik i akupunkturens metode.

Og netop muligheden for dette hører også til blandt de ting, hun sætter pris på ved sit job. At hun har tiden og friheden til at gøre det, hun gerne vil.

"Jeg er herre i eget hus og bestemmer selv, hvordan jeg vil drive min virksomhed. Det betyder også noget."