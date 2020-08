Send til din ven. X Artiklen: "Jeg får sådan en god energi af at arbejde her" Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

"Jeg får sådan en god energi af at arbejde her"

På lørdag kan Søs Hansen fejre 10-årsjubilæum hos Kop & Kande i Borup. Gode kolleger og kunder er med til at gøre det til et rigtig godt sted at være.

Heden - 26. august 2020 kl. 08:30 Af Marie Louise Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nogen egentlig uddannelse har hun aldrig fået, men det har der heller ikke været brug for.

Søs Hansen, der på lørdag kan fejre sit 10-årsjubilæum hos Kop & Kande, har nemlig klaret sig ganske udmærket med en god portion gå-på-mod og et aktivitetsniveau noget højere end gennemsnittet.

Sideløbende med sit deltidsjob hos Kop & Kande, som primært er i weekender og ved højtider, arbejder hun 35 timer om ugen i en vuggestue i Greve. For det giver livskvalitet at holde sig i gang, synes hun.

"Jeg får sådan en god energi af at arbejde her i Kop & Kande. Der har ikke været en eneste dag i de 10 år, hvor jeg ikke har haft lyst til at tage herhen."

Fra butikkens baglokale, hvor vi sidder og laver interview, kan man indimellem høre snak og grin fra butikken. Og netop den gode stemning er altafgørende for, at det er et godt sted at gå på arbejde, mener hun.

"De 10 år er gået utrolig hurtigt, fordi det er sådan et skønt sted at arbejde. Jeg har nogle dejlige kolleger, som altid er glade og smilende, og Stig er en fantastisk chef."

Kontakten til kunderne er også noget af det, jubilaren sætter stor pris på.

Og her er der faktisk en del af kundegruppen, som ikke bare ser Søs som medarbejder i Kop & Kande, men opfatter hende som ejer af butikken. Før jobbet i vuggestuen i Greve arbejdede hun nemlig i daginstitutionen Olympen i Borup. Og når børnene derfra skal ned og købe legetøj, er det ikke i Kop & Kande, men i "Søs' butik", fortæller hun med et stort smil.

Men voksenkontakten er også rigtig givende, når man har en dagligdag fyldt med børn. Og her oplever Søs at kunne bruge nogle af sine kreative sider.

"Jeg går meget op i, hvordan man kan bruge tingene hernede, og i at give kunderne nye ideer. Hvis der f.eks. kommer en, der skal dække fint bord til en fest, kan jeg give nogle fif, fordi jeg selv har bundet blomster i mange år. Og når jeg så næste gang spørger, hvordan det gik, så bliver kunden positivt overrasket over, at jeg kan huske dem. Så der er helt sikkert nogle følelser med i, at man sælger og anbefaler de ting, man gør."

Følelser har Søs også investeret mange af i sin familie, som bl.a. tæller mand, tre børn og tre børnebørn. Så når hun ikke er på job - det ene eller det andet sted - bruger hun så meget tid som muligt sammen med dem.

De kreative sider udfolder hun bl.a. i en strikkeklub, hvor det sociale dog bliver prioriteret højere end strikningen. Og så er hun i tidernes morgen blevet oplært af en blomsterbinder, så blomsterbinding skal der også være tid til.

Hvis helbredet tillader det, håber hun at kunne holde 20-årsjubilæum i Kop & Kande.

"Jeg bliver der, så længe jeg kan," siger hun uden tvivl i stemmen.