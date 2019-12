”Jeg er rystet over behandlingen af landbefolkningen”

Det var en noget nedslående melding, Lone Vej-Johansen for nogle uger siden fik fra buschaufføren på rute 243 mellem Borup og hendes bopæl i Lammestrup. Lone Vej-Johansen, der er cand.scient.adm. og arbejder som specialkonsulent hos Vurderingsstyrelsen i Roskilde, tager offentlig transport til og fra arbejde og kører derfor ofte med 243’eren. Og her var det så, at chaufføren kom med beskeden: Med de nye køreplaner, der trådte i kraft den 15. december, får bus 243 ændret status til skolebus, og 8 af de 15 daglige afgange bliver skåret væk.

Helt konkret betyder det, at den sidste bus fra Borup Station afgår kl. 15.45, hvor det tidligere var muligt at tage bussen hver time indtil 20.40. Afgangene i løbet af dagen bliver også reduceret, så der eksempelvis kun er transport ind til Borup Skole til mødetid kl. 8. Ruten fra Stubberup til Borup Skole er erklæret ”farlig skolevej”, så især i den mørke tid er det ikke et alternativ at cykle. De elever, der skal møde kl. 9 eller 10, må derfor enten vente på skolen eller køres af forældrene.

Og det er slet ikke holdbart, mener Lone Vej-Johansen. Derfor har hun sammen med Inger Staahl Jensen, der er medlem af Kollektiv Trafikborger-gruppen i Køge Kommune og bosat i Stubberup, startet en protestaktion med blandt andet underskriftindsamling og diverse opslag på de sociale medier:

”Jeg er dybt rystet over, at man bare som en tyv i natten fjerner transportgrundlaget for pendlere og for de unge studerende, der går på gymnasium, teknisk skole og lignende i Roskilde. Men også at man forringer mulighederne for skoleeleverne i Borup. Og hvad med de unge? Har de ikke også ret til fritidsaktiviteter ligesom andre unge, der bor i byen?”.

I skrivende stund har 165 personer skrevet under på den borgerprotest, Lone Vej-Johansen har oprettet. Og selvom hun selvfølgelig gerne så mange flere underskrivere, er hun tilfreds med den store opbakning og de mange tilkendegivelser med støtte, der har været på de sociale medier. Det næste træk vil være at gå ud med en papirindsamling og forhåbentlig kunne lægge endnu større pres på kommunen.

Køge Kommunes svar på kritikken er, at borgerne, der før har benyttet sig af rute 243, kan gøre brug af den såkaldte Plustur. Det er en kørsel, der ifølge Movias hjemmeside ”starter ved havelågen og kører dig til et udvalgt skiftested, hvorfra du nemt kan komme videre med bus og tog – eller omvendt”, og som man betaler ekstra for, selvom man har pendlerkort. En mulighed som Lone Vej-Johansen dog ikke giver meget for:

”Den skal bestilles flere timer i forvejen, og alligevel kan man risikere at skulle vente op til en halv time. Desuden har den ret til at være en time om at nå frem, og her taler vi altså 3-4 kilometer. Derudover koster det op til 36 kroner, selvom man har pendlerkort og i forvejen har betalt for zonerne. Det er det mest ufleksible bustilbud, og jeg synes faktisk, det er uartigt. Det er jo ikke et reelt tilbud. Men kommunen mener, at de dermed har opfyldt deres forpligtelse.”

Sker der ikke mere i sagen, er Lone Vej-Johansen ikke bleg for at tage sagen op på ministerniveau:

”Jeg ved godt, det er kommunerne, der styrer området, og jeg håber, at de som minimum giver flere morgenbusser og genindfører busserne kl. 16.40, 17.40 og evt. 18.40. Men ellers må ministeren ind over og se på, om det er rimeligt, at kommunerne kan skalte og valte med landbefolkningens vilkår. Jeg synes, man har en forpligtelse over for sin lokalbefolkning, så man ikke for eksempel behøver at have to biler i hver husholdning. Det stemmer heller ikke overens med en ambitiøs klimapolitik.”

For nogle år siden overtog Movia rute 243. Inden da havde der været en telebus, der kørte fleksibelt efter behov, og dengang tog det cirka 10 minutter at blive kørt fra Borup til Stubberup. Men med Movias overtagelse blev ruten lagt om, så bussen altid skulle køre den samme vej, og først over Urup og Ørninge. Så pludselig tog det en halv time, hvis man skulle til Stubberup. Det var ifølge Lone Vej-Johansen med til at give dødsstødet til ruten.

”Vi har foreslået, at man vendte ruten om eftermiddagen, så den kører over Lammestrup og Stubberup først, fordi det er der, behovet er. Så er jeg sikker på, at kunderne vil komme igen. I tidernes morgen bad vi om en cykelsti, men det kunne vi ikke få, fordi vi havde telebussen. Nu har vi så ingen af delene.”

Med sagen om busrute 243 føler Lone Vej-Johansen, at tæppet er blevet revet helt væk under de borgere, der er bosat i landområderne:

”Lige pludselig er vi ikke kun Udkants-Køge, men også Udkants-Borup. Jeg er rystet over behandlingen af lokalbefolkningen. Mange føler, at vi bliver forladt, vi forsvinder i den store Køge Kommune. Vilkårene bliver forringet for os herude, mens Køge By bliver udråbt til vækstområde. Vi føler os i den grad ikke hørt eller set – det er, som om man helst vil af med os i Køge Kommune.”