"Jeg er kommet i markant bedre form"

Et træningsforløb hos Sundhed og Fokus blev startskuddet til både vægttab og bedre form for Vibeke Vinther-Jensen fra Viby.

Heden - 22. september 2021 kl. 08:30 Af Marie Louise Rasmussen Kontakt redaktionen

Sidste efterår gik det op for 43-årige Vibeke Vinther-Jensen fra Viby, at der skulle ændres på nogle ting i hendes liv.

Som salgschef for en virksomhed med niche-beautyprodukter var hendes arbejdsliv blevet lidt for hektisk og levnede ikke tid til fysisk aktivitet. Og samtidig var der lidt for mange gode leverandørmiddage og knap så meget tid til at lave sund mad.

"Jeg fik ikke rørt mig, som jeg gjorde, inden jeg fik børn for 13 år siden, og jeg havde nået en vægt, som var urimelig," siger hun.

Derfor begyndte hun at kigge sig om efter et sted at træne, og valget faldt på Anja Schäffer fra Sundhed og Fokus, som en veninde anbefalede.

"Jeg tænkte, at det lød godt, at det var et lukket hold, for så skulle jeg ikke tage stilling til så mange andre. Og så var det lidt som at have en personlig træner, som dog skulle deles med ni andre, men somme kunne motivere og hjælpe mig hen imod et vægttab."

Vægten gik ned

Derfor meldte hun sig til et hold med start i januar. Hun var netop blevet sendt hjem for at arbejde hjemmefra pga. corona, og hendes børn var også hjemme fra skole - ligesom de havde været i foråret 2020.

"De lavede ikke andet end at bage kager og boller, men jeg besluttede, at denne gang ikke skulle ende som sidst. Jeg skulle tabe mig i stedet for at tage på," fortæller Vibeke.

Det blev en udfordrende opstart, for pga. corona skulle træningen foregå udendørs. Men resultatet udeblev ikke.

"Vi startede i snestorm og minus 12 grader, og vi var kun fem på holdet pga. forsamlingsforbuddet. Men jeg tabte mig seks kilo, og det gav mig blod på tanden. Jeg synes, at Anja var utrolig motiverende. Hun var skrap på den gode måde, og hun var også god til at hjælpe med kosten. Hun lavede en skræddersyet kostplan til os hver, som vi bare kunne følge. Så bliver det ikke nemmere."

Efter det første hold følte Vibeke sig ikke klar til at slippe træningen. Hun meldte sig derfor til et nyt forløb, og det har hun efterhånden gjort et par gange. Både for at holde formen ved lige og for at komme yderligere ned i vægt.

"Jeg er kommet i markant bedre form. Jeg træner hos Anja to gange om ugen, men laver også selv øvelser og løber ture derhjemme. Jeg er blevet lidt af en stræber nu."

Træning tæt på

En decideret sportsfreak vil Vibeke dog ikke kalde sig, men hun er blevet mere bevidst om, hvor vigtigt det er at holde sig i gang.

"Jeg kan se det på min krop, men jeg kan også mærke, at jeg har det bedre både fysisk og psykisk. Jeg har stadig et hektisk arbejdsliv og dage, der kan være rigtig lange. Men det er blevet vigtigt for mig at komme hjem i ordentlig tid, så jeg kan prioritere mit velvære."

Derfor sætter hun også meget pris på, at træningen foregår lokalt i Viby, hvor hun bor.

"Jeg har prøvet at melde mig til træning udenbys, men det holder ikke. Der kommer altid noget i vejen, så hverdagen ikke hænger sammen. Det gør unægtelig hverdagen meget nemmere at kunne træne tæt på."