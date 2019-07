Jættestuekoncerter

Jættestuekoncerter – Hanne Methling i Øm Jættestue, Klostergårdsvej, ved nr. 60, 4320 Lejre

Kun her i Øm: Ringdans om højen v/Pia Mc Cormack

Søndag d. 21. juli, 2019. Kl. 13: Jægerstenalder – Kl. 15: Bondestenalder



Har du nogensinde været inde i en jættestue? Ved du hvor gammel den er, og hvad den blev brugt til? Er du gået forbi og har følt suset fra dengang, hvor disse store stenkamre blev bygget?

Det har jeg, og jeg vil gerne byde indenfor til to koncerter, hvor du kan få lov at kigge stenaldermenneskene over skulderen i deres daglige gøremål og ritualer.

Vi er med, når vores forfædre går på jagt, samler urter til helbredelse og skærer sig en magisk amulet i rav. Når de gifter sig, når de dør, når de fremstiller et offerkar i ler, bygger jættestuer, hugger redskaber i flint, og en masse andre ting de foretager sig. De gjorde det lige her, hvor vi også bor. Men inde i jættestuen er vi langt fra vores verdens jag og støj. Her er tyst, og tiden har stået stille i over 5.000 år. Det helt rigtige sted at kalde billederne af stenaldermenneskene frem.



Det er de arkæologiske fund, og fortolkningerne af dem, der har sat gang i min indlevelse i stenalderens verden, og hér tager sangene deres afsæt. Musikken er nutidig folkesang med guitar, men du kommer også til at høre instrumenter fra stenalderen: ben-fløjte, tromme og brummer.

Det er femte år jeg drager på jættestueturné, og der kommer nye sange til hvert år. I år endnu et par sange for tromme – om ravbjørnen fra Fanø, om solsten på Bornholm, samt en ny fløjtemelodi.



Der er to forskellige koncerter. Kl. 13 handler det om jægerstenalderen og kl. 15 om bondestenalderen. Ind imellem sangene fortæller jeg lidt om tidsperioderne.



RINGDANS – Kun her i Øm!

Efter koncerterne denne dag kommer Pia Mc Cormack og leder en ringdans rundt om højen. Alle er velkomne til at deltage.

Hver koncert varer 1 time og 45 min. inkl. dans.



Øm jættestue ved Lejre er speciel at se på udefra, med et "ukorrekt" stengærde af runde sten rundt om højen, opført i 1800-tallet for at beskytte den. Men kammeret er som det har stået i bondestenalderen, smukt bygget, stort og med ståhøjde. Men, som i stenalderen, må man ydmygt bukke sig for at komme ind, for den overdækkede del af indgangen er 2,8 meter lang og 1-1,3 meter høj.



Koncerterne henvender sig til voksne, unge og store børn. Der er kun plads til 20 tilhørere pr. koncert, så det er en god idé at tilmelde sig på forhånd hos mig på tlf.: 3082 6013.

Indenfor i jættestuen er der lys fra lygter og siddeunderlag man kan benytte, men jeg anbefaler at tage klapstol og varmt tøj med.





Pris og mere information på: www.hannemethling.dk/oem



Tid: Søndag d. 21. juli, kl. 13:00 og kl. 15:00.

Sted: Øm Jættestue, Klostergårdsvej, ved nr. 60, 4320 Lejre

Entré pr. koncert: 60 kr., børn under 16 år 30 kr. Forsalg på tlf.: 3082 6013, evt. sms.

Obs! Begrænset plads.



Mere information: www.hannemethling.dk/jaettestuekoncerter