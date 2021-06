Se billedserie Astrid Sandmark vil med projektet Selvsået dyrke bæredygtige grøntsager til lokalområdet. Alle fotos: Marie Louise Rasmussen.

Iværksætter: "Det har altid været en ting for mig at dyrke grøntsager og rode i jorden"

Med projektet Selvsået har Astrid Sandmark fra Viby sat sig for at dyrke og sælge bæredygtige grøntsager til lokalområdet og formidle viden om natur og vilde haver

23. juni 2021

På en mark i omegnen af Viby er en køkkenhave i størrelse XL spiret frem. Salat i forskellige afskygninger står side om side med bl.a. rødbeder, hestebønner, ananaskirsebær, radiser, grønkål og spinat. Og i et drivhus vokser masser af tomat- og agurkeplanter og er nået til en højde, hvor de skal bindes op.

Men der er også mange andre ting, der trænger sig på for Astrid Sandmark, der står bag køkkenhaveprojektet med den nystartede virksomhed Selvsået. I ét bed er spinaten ikke kommet tilfredsstillende op, så det skal ryddes, og noget andet skal sås. Og så er der det allestedsnærværende ukrudt, der hele tiden pibler frem, fortæller iværksætteren og hiver et par tidsler op.

I det dejligste sommervejr med både sol og forbipasserende skyer går vi rundt på marken og ser rækkerne med de forskellige grøntsager, der skyder op af jorden, mens Astrid Sandmark fortæller om projektet. Målet med Selvsået er at skabe en virksomhed, som sælger lokalt producerede grøntsager til folk i Viby og omegn, og som formidler viden om økologi, bæredygtighed og vilde haver.

Ideen til virksomheden fik Astrid Sandmark under en sygemelding med stress. Hun var ansat som projektleder og koordinator for formidlingsenheden i en frivillig social organisation. Men da den første nedlukning under coronaen kom, blev det for meget.

"Jeg har aldrig været god til hjemmearbejde, så da jeg skulle arbejde hjemme med to børnehavebørn på sidelinjen og stod med et projekt, der var umuligt i en tid med corona, trak det benene væk under mig. Jeg mistede overblikket og blev bl.a. ramt af depression," fortæller hun.

I løbet af perioden med stress blev det klart for Astrid Sandmark, at hun ikke skulle tilbage til kontoret. Men hvad skulle hun så? Hun kom frem til, at det skulle være noget med haver, for det gav hende energi at arbejde med. Hun er vokset op med en stor køkkenhave, og så snart hun selv flyttede i hus, inddrog hun både blomsterbede og en del af græsplænen til køkkenhave.

"Det har altid været en ting for mig at dyrke grøntsager og rode i jorden," siger hun.

Undervisningsdelen fra sit daværende job ville hun også gerne have med, for den var hun glad for. Og da hun både har været på kursus i formidling af vilde haver og selv har ladet en vild have spire frem ved huset i Viby, blev målet at dyrke bæredygtige grøntsager til lokalområdet og formidle viden om natur og vilde haver.

Og så gik hun i gang - med opbakning fra familien. Ikke uden en vis frygt og bæven, men hun blev klar over, at hun var nødt til at tage skridtet, hvis der skulle ske noget nyt. Som starthjælp fik hun en periode med opstartspraktik på en gård ved Jystrup, hvor hun både var med i de praktiske opgaver omkring grøntsagssalg og fik lejlighed til at snakke tankerne om sit nye projekt igennem med en grøntsagsavler med stor erfaring.

"Det var en kæmpe hjælp at komme derud, både fordi jeg fik kroppen i gang igen, og fordi jeg kunne få en masse viden fra en erfaren."

Drømmer om mere

Nu er der så gået ca. tre måneder, siden Astrid Sandmark gik i gang med at anlægge køkkenhaven, og indtil videre er hun begejstret over "jobskiftet". Hun nyder timerne på marken og ser med forventning frem til at kunne høste de ting, hun lige nu går og passer og plejer. Men hun er også klar over, at hun stadig har en lang læreproces foran sig. F.eks. ved hun nu, at hun har dyrket alt for meget salat til, at det kan nå at blive solgt. Det må justeres til næste år. Derudover ved hun også, at hun ikke kan nå alting nu og her.

"Jeg har det heldigvis meget bedre i forhold til min stress, men jeg er ikke 100 procent endnu. Så jeg har aftalt med mig selv, at jeg ikke skal tro, at jeg kan alt herude, og at det er ok, at jeg ikke når alting."

Ud over selve køkkenhaven er der også meget andet, der tager tid og energi. F.eks. skal Astrid Sandmark finde ud af, hvordan hun bedst får solgt sine produkter, hvad hun kan tage for dem, og hvad folk helst vil have. Og så er der den administrative side, der skal styr på.

"Lige nu er jeg ved at lære at lave virksomhed, og det kræver noget. Men heldigvis kan jeg gå lidt til og fra. Så når jeg bliver træt af at sidde og læse om betalingsløsninger og mobilepay, kan jeg gå ud og luge lidt og se tingene gro," siger hun.

At hun har nok at se til, forhindrer hende dog ikke i at drømme større. F.eks. har hun gjort sig overvejelser om selvpluk af bær. Men hun er klar over, at hun skal passe på.

"Jeg er en person, der får mange ideer, men jeg arbejder med ikke at sætte for mange ting i søen på samme tid. Allerede nu er der mange ting, der kun er gjort halvt," siger hun og nævner, at hun havde håbet at få lagt flis på gangene mellem grøntsagerne for at begrænse ukrudtet, men det har hun ikke nået endnu.

På sigt vil Astrid Sandmark gerne have et samarbejde i gang med restauranter i området, der kan bruge hendes grøntsager. Men indtil videre er det de private kunder, der har førsteprioritet.

"Jeg synes, det er vigtigt, at man kan købe friske grøntsager lokalt, og det giver mig energi at snakke med de folk, der køber mine ting. Det er også dem, der kan blive kunder i formidlingsdelen af min virksomhed. Så i første omgang handler det om at knække koden på at sælge til private."

Målet for Astrid Sandmark er, at når køkkenhaven til august bugner af friske, lækre grøntsager, og hendes virksomhed er blevet mere kendt i Viby, så skal hun have en indtjening, der svarer til dagpenge. På sigt vil hun gerne, at formidlingsdelen skal stå for ca. halvdelen af indtjeningen.

Hvorvidt det kommer til at gå sådan, tør hun dog ikke spå om, og derfor har hun en økonomisk buffer, hun kan trække på.

"Jeg aner ikke, om økonomien kan hænge sammen. Jeg har lige nu en opsparing fra salg af lejlighed i København, som jeg lever af. Og så underviser jeg stadig på freelancebasis på min tidligere arbejdsplads og er også på supplerende dagpenge i en periode."

Håbet er dog, at Viby og omegn vil være lige så begejstrede for gode, lokale grøntsager, som hun selv er, og bakke op om virksomheden.