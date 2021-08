Se billedserie På hvalsafarien ved Húsavik blev der både spottet hvaler og delfiner.

Island rundt på 15 dage

4. del: Stenæg, Dettifoss, hvalsafari og Myvatn.

Rejsefortælling af Kim Greiner, Borup.

Efter at vi havde oplevet næsten alle Islands seværdigheder på den sydlige del af øen, skulle vi nu se, hvad der var at opleve på øens østfjelde. Vejret var halvskyet, stille og tilpas lunt.

Vi satte først kursen mod Djúpivogur, der er en af østlandets handelsstationer, der stammer fra torskekrigen, og hvor danskerne forsøgte at fastholde handelen med de islandske fiskere. Der var rige fiskerbestande i farvandet, og købmænd fra Hamborg trængte sig på, så danskerne indførte monopol på handelen, der varede til 1787.

I Djúpivogur stoppede vi først ved et mærkeligt, men meget malerisk hus med hvalskeletter og alt muligt andet i haven. Et skilt fortalte, at der var lukket, og det var nok coronaens skyld, for der var langt imellem turisterne her i juli 2021. Som vores rejsebureau Island Rejser havde sagt: "I får nok Island for jer selv".

Byen er i vore dage kendt for sine granitæg, der ligger i en lang række langs havnemolen. De er forskellige og viser æggene fra de 34 fuglearter, der yngler i området. Æggene er dog ikke i naturlig størrelse, for nogle af dem er meterstore.

Bagefter lavede vi en afstikker til den lille by Stödvarfjoördur, hvor vi besøgte Petras Stensamling. Petra Sveinsdöttir begyndte i 1940 at samle på sjældne bjergarter og mineraler. Huset og haven blev fyldt op med tusindvis af forskellige sten og garneret med hvalknogler, træfigurer og blomster.

Det koster lidt at komme ind for at se herlighederne, men det er en fin hyggelig seværdighed. I en lille stærkt dekoreret udestue fik vi kaffe i fine porcelænskopper, og så var det afsted mod Egilstadir. Og så kom problemerne.

Vi skulle finde vores guesthouse Egilstadir eller lidt syd for, som der stod i rejsepapirerne. Lidt syd for hvilken vej? Vi kørte rundt i byen med en dårlig GPS, og så stod der pludselig 24 km til destinationen.

Jeg ringede til Island Rejser og spurgte, om GPS'en havde fundet det rigtige sted, da der ikke var nogen nøjagtig adresse. Og om lidt syd for Egilstadir var 24 km? Ja ja lidt syd for, kunne sagtens være 24 km på Island.

Så kørte vi den forkerte vej rundt om søen, og efter kun 56 km fandt vi Grái Hundurinn Guesthouse, der viste sig at være et hotel.

Området var usædvanligt, for det var skovbevokset med kæmpetræer på op til 15 meters højde. Især voksede der popler, der jo gror hurtigt, men der var også nåletræer.

Gæstehuset var faktisk lukket ned, så vi blev opgraderet til et hotelværelse. Der var en restaurant tilhørende hotellet, men der var ingen plads før kl 21, blev der sagt. Det var lige lidt sent for to sultne drenge, så på en lillebitte tankstation nede ved vejen omkring søen købte vi fire maskin-sandwich og fire is. Mærkeligt hotel. Kl. 20 var restauranten næsten tom, og der var ingen plads, og jeg havde endda mine nye bukser på.

En smuk regnbue

Næste dag var lidt af en udfordring, for vi skulle på hvalsafari kl. 16.45 i Husavik, og safarien ville tage tre timer. Den kommende overnatning var ved Mývatn, der lå 50 km fra Husavik. Vi kørte de 24 km ind til Egilstadir, (der jo lå lige i nærheden), og kørte så ud af Hovedvej 1. Vi kom igennem et flere hundrede kilometer stort område, der udover vejen var helt uberørt af menneskehånd.

Vi drejede ned ad vejen til Dettifoss, der er Europas vandrigeste vandfald. Ved P-pladsen gik en stenet sti igennem et øde landskab, og efter 1 km tordnede vandet ud over kanten. Vandfaldet er ca. 100 meter bredt og falder 44 m ned, og på denne solrige dag opstod den smukkeste regnbue.

Efter Dettifoss kørte vi mod Húsavik og spiste på et sted, der hed "Lemon", hvor der var sprøde sandwich og smoothies endda til en rimelig pris af 7.300 islandske kr. lig 365 dkr. Vi havde god tid i Húsavik, og derfor fandt vi deres nye badested "Sjøbad" med herlige 38 grader varmt vand. Bassinet ligger med udsigt ud over havet, og når man ligger i det varme vand, ser det ud, som om bassin og hav går ud i et.

Neden for bassinet er der en kyststrækning med de ejendommelige basaltklipper, der ser ud som sten, der er hugget ud i sekskanter og stablet ovenpå hinanden, men det er den rene natur.

Hvaler kl. 12

I havnen i den hyggelige fiskerby Húsavik fik vi meldt os til hvalsafarien. Vi blev iført nogle varme beskyttelsesdragter, og vores hvalsafaribåd sejlede ud i den store bugt. Der var en frisk sø, men tilsyneladende ingen hvaler. Skipperen havde instrueret os, at hvis han fik øje på hvaler eller delfiner i stævnens retning, var det kl. 12. Hvis der var noget at se lige til venstre, var det kl. 9 og til højre kl. 15 osv.

Da vi havde sejlet en time uden at se skyggen af noget levende uden havfugle, sagde jeg til drengene, at hvis vi så en hval, måtte de kalde mig Karl Børge resten af dagen.

Det hjalp, og lidt efter så vi den første hval, og drengene elskede at kalde mig Karl Børge. Så kom der flere hvaler og et par flokke delfiner. Da vi var allertættest på en hval, løb mit batteri tør for strøm, og jeg måtte skifte batteri. Anders fik et rigtig godt billede af en hvalfinne, da hvalen dykkede.

Vi var ikke alene på båden, og især fire store mænd i meget store beskyttelsesdragter og med fire meget store kameraer fyldte godt op. Når der blev sagt kl. 12, rettede hvalbåden stævnen ind, og de fire meget store mænd dækkede for udsigten. Så det var mest de fire store mænd, jeg fik billeder af. Jeg var dog glad for, at drengene havde fået oplevet hvaler på den efterhånden lidt kølige tur.

Sorte slotte

Så gik det mod Mývatn på jagt efter Mývatn Fosshotel, Grimsstadir, Iceland. Det var adressen, og det reagerede vores GPS ikke rigtigt på. Der var to steder i nærheden af Mývatn, der hed Grimsstadir, og da vi kom ad den nye gode vej 87 og nåede Hovedvej 1, kørte vi til højre, fordi der lå nogle huse, der på kortet hed Grimsstadir. Ned ad en lille grusvej der endte ved nogle huse.

Nå det var ikke der, der lå et nyt stort luksushotel. Så måtte vi ringe til hotellet, og receptionisten anede ikke, hvor Grimsstadir lå. Nå, men vi fik da lusket ud af ham, at vi skulle køre til venstre, og der lå hotellet med et kæmpe skilt ude ved vejen. Vi var først fremme kl. 21.30, men vi havde været så fremsynede, at vi også havde spist aftensmad hos "Lemon", så vi ikke skulle sulte i ødemarken. Det var vores hidtil største hotel med masser af mennesker og masser af knotter.

Vi havde ikke mærket meget til luksushotellet, da vi ankom så sent, men heldigvis havde de en overdådig morgenmadsbuffét, og jeg anede ikke, at drenge, selvom de er i voksealderen, kan spise så meget.

Vi startede med at køre lidt tilbage af Hovedvej 1 til Námafjall - "Helvedes Køkken", der er et område med stinkende og boblende mudderpøle. Farverne er med stærkt gule svovlpartier og brune og blålige kogende mudderpøle. I gamle dage hentede man her svovl til krudtfremstilling i København. Det var et fascinerende syn at gå rundt blandt svovlpølene, og især drengene syntes, det lugtede ganske forskrækkeligt.

Rundt om Mývatn går en vej, og vi drejede ind ved Dimmuborgir - De Sorte Slotte. Her filmede man indspildninger til den verdensberømte serie "Game of Thrones". Det er lavaen fra vulkanen Lúdent, der er størknet i de særeste formationer, der godt kan ligne sorte slotte. Seværdighederne på Island har før været stærkt overrendt, og derfor er der asfalterede stier, hvor man må gå. Vi følte os dog som de første turister, for i det store område var der næsten kun os.

Falske kratere

I den sydlige del af Mývatn ligger der ved Skútustadir en samling pseudokratere. På afstand ligner de falske kratere kæmpehøje, men ved nærmere øjesyn ligner de små vulkankratere. De er dog ingen af delene, men er opstået ved, at den varme lava er løbet hen over et vådområde, så vandlommer er blevet indespærret under lavaen. Så er vandet eksploderet og har sendt sten, slagger og aske til vejrs, så det ligner små vulkaner.

Vi fortsatte videre ud af Hovedvej 1, og kort efter holdt vi ind ved Godafoss. På vores nummerplade på bilen var der et sjældent syn i vore dage. For den var helt fyldt af insekter, der havde mistet livet i trafikken.

Godafoss er hesteskoformet som storebror Niagara Falls på grænsen af USA og Canada. Godafoss har dog kun et fald på 12 meter, men frembringer en rungende brusen. Der er gode vandrestier langs fossen, og man kan komme helt tæt på vandmasserne til flere gode udkikspunkter.

Godafoss betyder "gudernes vandfald", og navnet stammer fra omkring år 1000 e.Kr. I Norge, som Island tilhørte på det tidspunkt, var man gået over til kristendommen, men islændingene holdt stadig på Thor og Odin. Den nye trosretning

blev diskuteret i parlamentet, og Lovmanden Porgeir Ljósvetningagodi tog den endelige beslutning, og han valgte kristendommen. Som afsked med den nordiske mytologi kastede han sine statuer og ikoner i vandfaldet, der så fik navnet Gudernes Vandfald.

Ved Godafoss var der et nærmest øde turistcenter, og her fik de to drenge hver deres pizza, men de kunne ikke spise op. Tre portioner morgenmad på luksushotellet havde åbenbart lagt en gedigen bund. Den gamle talemåde, at der også er bund i fattigfolk kunne omskrives til: "Der er også bund i drenge i voksealderen".

Fortsættes i 5. del: Tørvegårde, polarræve, hekse og hvalfangst.