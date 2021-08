Se billedserie Fjallsarlon gletsjerlagune. Fotos: Kim Greiner.

Island rundt på 15 dage

3. del: Islandske heste og gletsjervandring.

Rejsefortælling af Kim Greiner, Borup.

Rejsefortælling af Kim Greiner, Borup.

Det var skyet og småregn, så det var ikke det bedste vejr, når programmet stod på ridetur på islandske heste. Først besøgte vi dog Seljalandsfoss, hvor det var muligt at komme ind bag vandfaldet. Her kan man lige så godt tage regntøj på med det samme, for de små fine vandpartikler hvivlede rundt i luften, men inde bag vandfaldet var der forbavsende tørt.

Vi havde en aftale med fire islandske heste kl. 11, og vi ankom i god tid. Gitte havde fundet ud af, at det var synd for hendes hest, at den skulle ud og blive våd, så hun sprang rideturen over. Vi andre mødte op og blev iført ridehjelm, og så var det bare med at svinge sig op. Ingen af os havde dog prøvet at ride før, men jeg havde forestillet mig noget i stil med Hoppalong Cassidy (en coyboyhelt fra min barndom), som svang sig op på hesten og galopperede ud over prærien.

Jeg havde fået en hest, der var farfar, så vi passede fint sammen. Det blev dog et ynkeligt syn at få mig op i sadlen. Islandske heste er ikke ret store, men dog store nok. Jeg satte foden rask i stigbøjlen, og lå så på maven hen over hesten og kunne ikke komme videre. Bare man dog var 70 år igen. Vores rideinstruktør rystede på hovedet og hentede en skammel, og så kom jeg op.

De to drenge var kommet op i et snuptag, og så fik vi en prøvetur i ridehuset. Det fungerede fint, og vi bevægede os ud i terrænet med vores rideinstruktør forrest. Hestene var godt opdraget, og det mindste træk i tømmen reagerede de på. Næsten, for på et tidspunkt kom vi tæt på en eng, og min hest slog hestebremsen i og nægtede at gå videre. Vi var kommet ind i et område med arktiske terner kaldet kria, og de forsvarede deres territorium med moskitolignende angreb mod vores ridehjelme.

Min hest var ikke interesseret i at blive prikket af spidse næb, så den stod først og gloede. Da de andre heste havde passeret yngleområdet besluttede den sig til at følge trop, efter at jeg dog havde sagt hyp hyp en del gange. Vi kom senere over et vandløb, og heldigvis var det kun hestene, der fik våde fødder. Ved et lille vandfald var der holdt, men jeg blev på hesten, da jeg ikke havde fået min skammel med.

Islandske heste nedstammer fra de heste, som vikingerne medbragte, da de kom til Island for 1100 år siden. Det er derfor ægte fuldblods, da import af andre heste er strengt forbudt.

De islandske heste er hårdføre i uvejsomt terræn, foruden at de er modige og selvstændige, men frem for alt har de et godt sind. Andre heste har tre gangarter, skridt, trav og galop. Det har de islandske også, med de har to ekstra gangarter tölt og pasgang.

Ved tölt har hesten altid to ben i jorden, uden noget svæv, og derfor er det en meget jævn gangart. Det siges, at man kan drikke kaffe uden at spilde. Pasgang er en totakts gangart med for og bagben i samme side fremad samtidig. Jeg ved ikke, hvilken gangart vores heste gik, men da det gik i adstadigt tempo, var det nok bare skridtgang. Med skam at melde måtte jeg også have fat i skamlen for at komme anstændigt ned af hesten, men det havde været en fin oplevelse.

Tæt tåge

Ud på Ringvejen eller Hovedvej 1 igen drejede vi ind ved Skogafoss, hvor man kan komme op over vandfaldet. Der var mange trapper op og ned, men det var tåget, så det blev nogle klamme billeder. Det gik heller ikke bedre med besøg på fuglefjeldet Dyrhólaey.

Vi var kommet ned ad en sidevej, der endte i en grusvej, og da det gik opad, kom vi ind i skyerne, så vi kunne ikke se en hånd frem for os. Her skulle ellers være smukke basaltklipper, sorte strande og søpapagøjer. Det blev en hurtig visit, og jeg gruede for at køre ned igen, for en grusvej er bestemt ikke nem at se i en tæt tåge.

Helskindet kom vi dog ud på Ringvejen igen og kom igennem et kæmpe lavområde, der var beklædt med tykke grå mospuder. Vi stoppede i Vig og købte ind, for næste overnatning var Hunkubakkar Guesthouse, og vi vidste ikke, om vi kunne købe aftensmad.

Vi fandt gæstehuset med Gittes mobil, for den sure amerikanske GPS-dame havde aldrig hørt om noget guesthouse af det navn. Gæstehusene lå nede af nogle små veje, og de var nærmest nogle store campinghytter med to værelser i hver hytte og fælles bad og wc mellem værelserne.

Det er en dansk dame, der har slået sig ned herude, og vi kunne sagtens spise aftensmad hos hende. To fik hjemmeopdrættede økologisk lam med bagt kartoffel og salat, og to fik suppe og dertil fire gange juice. 12.680 islandske kr. for maden og bemærk, at på islandske spisesteder bliver der altid stillet koldt vand på bordet. Det bedste ved stedet var, at det var klaret op, og jeg kunne sidde udenfor i solen og nyde landskabet.

Gletsjervandring

Næste morgen var vi tidligt oppe, for der var booket gletsjervandring til os kl. 10 ved et sted, der hed Skaftafell. Det var lunt og skyfrit, men GPS'en var død, og Gittes telefon ville heller ikke noget. I Skaftafell skulle der være et skilt, hvor der stod Troll, og der skulle vi ind. Jeg troede Skaftafell var en by, så vi kørte forbi, og først fem km senere stoppede vi og fik kikket på kortet. Skaftafell var ikke en by, bare et navn, så vi kørte tilbage for at spørge om vej ved et par huse og en stor lade. Nå, men det viste sig at være mødestedet, og de havde vores navne.

Vi blev udstyret med noget remtøj, hjelm, pigsko og en ishakke. Jeg havde læst, at der ville være frygteligt koldt på gletsjeren, så man skulle være iført vind- og vandtæt tøj, hue og vanter. Almindelige coybøjbukser var slet ikke nok, stod der, så jeg havde taget lange underbukser på indenunder. Da vores hold på 12 personer var samlet, fortalte vores unge kvindelige gletsjerfører om turen, og først skulle vi køre omkring 10 km til en gletsjerarm af Vatnajökul.

Vatnajökul er Islands største gletsjer, og med sine 7900 km2 er den nærmest på størrelse med Sjælland. Nogle steder er iskappen 1000 m tyk, men i gennemsnit 400 m. Under iskappen ligger nogle af Islands mest aktive vulkaner, og et udbrud i 1996 tog noget af Hovedvej 1 og en bro med sig.

Vatnajøkul blev dannet for 2500 år siden, men i Landnamstiden i det 9. århundrede var den betydeligt mindre end i dag. I det 13. århundrede begyndte den såkaldte "Lille istid", der fik den til at vokse betydeligt. I de senere år er den dog i lighed med andre gletsjere skrumpet.

Med gletsjerholdet kørte vi ad en grusvej ind mod en af gletsjerarmene. Derefter var der vandring i en halv time, og efter en hængebro tårnede isen sig op, og det var tid til at tage pigskoene på. Vi fik besked på at gå som vrede trolde, så piggene kunne bore sig ind i isen. Kort efter var der et unikt område med små runde mospuder, der levede direkte på isen. Hver lille mospude var op til 80 år gamle, så de var fredet.

I gåsegang gik det opad forbi vandstrømme i isen, og det blev demonstreret, hvordan man med sin isøkse på tværs af et vandløb kunne lægge sig ned og drikke af det klare vand. Anders og Magnus beviste, at det kunne sagtens lade sig gøre. Der var dybe furer i isen, så troldene trampede afsted, indtil vi kom til et stykke smuk blåis. Så var det tid til at vende om, og vi gik samme vej tilbage, som vi var kommet ad. Den bidende kulde, der var skrevet om, var et blålys, og aldrig har jeg svedt så meget. Da vi kom tilbage til bilen, pakkede vi noget proviant ud, og jeg sad i solen i underbukser, medens alt mit tøj lå til tørre på stenene.

Isbjerge og sort sand

Videre ad Ringvejen og ved en lille grusvej kørte vi ind ved "Fjallsarlon Gletsjerlagune". Her lå en P-plads og en cafe, og efter en lille gåtur åbenbarede der sig et fantastisk syn. I lagunen, der her nærmest var en sø, svømmede de hvideste isbjerge rundt i det klare vand. Isen brækkede af gletsjerens isrand og svømmede rundt i det iskolde vand.

Jeg prøvede at dyppe tæerne, men efter et par sekunder gjorde det ondt. Magnus fiskede små isblokke op på land, der så lå og glimtede i solen. Her kunne man faktisk få en tur i gummibåde imellem isbjergene, men det havde jeg overset i planlægningen.

10 km fremme ad Ringvejen, var der en stor hængebro over en rivende foss, og her lå "Jökulsárlón Gletsjerlagune", der er den største og måske mest berømte gjetsjersø på Island. Søen opstod i 1934 og er vokset til mindst 18 km2 i dag, i forbindelse med afsmeltningen fra Breiclamerkurjökul.

I denne lagune er der fri adgang til havet, og isbjergene, både hvide og sorte, driver mod havet i den rivende strøm. Dybden på søen er sine steder flere hundrede meter, og der er kun en smal landtange mellem søen og havet. Den skal meget nødigt gennembrydes, for så er Ringvejen gennembrudt. Vi gik langs fossen til havet, hvor stranden bestod af sort lavasand og isklosser var drevet op på stranden.

Som et kuriosum kan nævnes, at James Bond-filmen "Die Another Day" fra 2002 blev optaget her. Skurkene holdt til i et stort isslot i lagunen.

Det var svært at løsrive sig fra de to gletchersøer, men vi fortsatte langs Vatnajøkuls gletsjerarme, til vi nåede Höfn, og så var vi kørt for langt. Vi måtte et par kilometer tilbage, før vi fandt Seljavellir Guesthouse. Tilsyneladende bruger man ikke vejnavne og husnumre på hoteller på Island, så når GPS'en ikke ville kendes ved noget, kunne det være lidt svært at finde vores overnatningssteder.

Seljavellir Guesthouse lå i et stort grønt område med marker, men tilsyneladende dyrkes der kun græs på Island, der så kommer i store lufttætte "marshmallows". Gæstehuset havde store værelser i en lang ikke særlig charmerende lav bygning. Der blev ikke tilbudt aftensmad, så vi måtte en tur ind til Höfn og fodres af på en tankstation, med to gange burgere og to gange fish og chips. Og det er bestemt ikke billigt, selv på en tankstation.

Fortsættes i 4. del af Island rundt: Kæmpe stenæg, Dettifoss og Mývatn.