Island rundt på 15 dage

2. del: Tingsletten, Geyser og vandfaldet Gullfoss.

Heden - 11. august 2021 kl. 09:00 Kontakt redaktionen

Rejsefortælling af Kim Greiner, Borup

Vi var kommet godt i gang med vores rejse rundt om hele Island. Vi havde nydt morgenmaden på hotellet i det geotermiske område, og i røg og damp fortsatte vi turen, hvor det første mål var Thingvellir Nationalpark.

Vi var kommet igennem vekslende landskaber med græsgange og lavamarker med tyk mos. Tingvellir, der også huser Islands største sø Tingvallavatn, er både geologisk og historisk et meget vigtigt sted.

Island var det sidste europæiske land, som blev bosat af mennesker, og det skete omkring år 900, da nordmanden Ingolfur Arnarson ankom til øen og opførte sin gård ved det nuværende Reykjavik. Andre storbønder, der var utilfredse med forholdene i Norge, hvor kongemagten fik mere og mere indflydelse, udvandrede med frænder, trælle og husdyr.

Allerede i år 930 var der således 23.000 indbyggere på Island. Efterhånden som Island blev fyldt op, var der brug for fælles spilleregler, og tvistigheder blev afgjort af folkevalgte dommere på Altinget på sletten ved Tingvallavatn.

Kristendommen blev indført omkring år 1000, men dermed må man endelig ikke tro, at islændingene levede i fred og fordragelighed, for der kom nærmest borgerkrigslignende tilstande, når stormandsslægterne kæmpede om magten.

Fælles interesser mellem nogle af de islandske stormænd og den norske kong Magnus betød, at Island kom ind under den norske krone. Da dronning Margrethe 1. i 1397 samlede Danmark, Sverige og Norge, og dermed også Island i Kalmarunionen, kom Island ind under det danske kongerige sammen med Færøerne og Grønland. At have danskerne som herrefolk på Island var ikke den rene lykke, og da den danske konge i 1550 gennemførte reformationen, blev kirkens store rigdomme konfiskeret, og der blev indført handelsmonopoler.

Altinget blev nedlagt år 1799, men blev genåbnet i 1843, og da Island i 1874 fejrede 1000-året for de første bosættelser, gav den danske kong Christian 9. landet deres egen grundlov. I 1918 blev Island en fri og suveræn stat i en såkaldt personalunion med Danmark, og i 1940 fik Island sit eget flag, men storebror Danmark svævede stadig over lavamarkerne. I 1944 var der folkeafstemning på Island, om de stadigvæk ville være i personalunion med Danmark, men der kom et rungende nej tak, og 17. juni 1944 blev republikken Island udråbt som en selvstændig nation på Tingsletten.

Stadigvæk forsamles islændingene på Tingsletten, når der sker vigtige begivenheder, eller der skal markeres begivenheder som kristendommens indførelse m.m. Tingsletten er landets symbolske hjerte, og området er nu med på UNESCOS verdensarvsliste.

Druknehuller

Det havde været overskyet og tåget fra morgenstunden, men det var så heldigvis klaret op, da vi nåede Tingvellir Turistcenter. Island har i en årrække været overrendt af turister, men coronaen har lagt en mærkbar dæmper på tilstrømningen. Hvor man før i tiden kunne gå frit rundt i nationalparkerne, er der nu asfalterede stier og snore, der holder folk inde på rette sted. Ved turistcenteret var der endda også P-afgifter.

Geologisk set er området med store sprækker i landskabet, som er opstået, når de tektoniske plader mellem Nordamerika og Europa fjerner sig fra hinanden.

Nogle steder er sprækkerne fyldt med vand som ved "Drekkingarhylur" eller "Druknehullet". Her blev der i sin tid foretaget "hekseprøven", hvor kvinder, der var mistænkt for at være hekse, blev bastet og bundet og kastet i hullet. Hvis hun kom op, havde hun dermed bevist, at hun havde overnaturlige kræfter og kunne senere brændes på bålet. Hvis hun ikke kom op, var hun uskyldig, men var så desværre druknet.

Et skilt fortalte, at 19 navngivne kvinder fra Pórdis Halldórsdóttir i 1618 til Gudridur Vigfusdóttir i 1749 havde mistet livet i dette uhyggelige vandhul. Stakkels kvinder.

20-30 meter kogende vandsøjler

Vi drog videre til geyserområdet, der er en af Islands største seværdigheder. Gamle Geyser, der dog har givet navn til alle verdens geysere, har tabt pusten og er bare et boblende kogende vandhul. En overgang kunne den blive bragt til live med en spand sæbevand, men det er ikke nødvendigt, for geysiren Strokkur har overtaget værdigheden og springer fornøjet med med få minutters mellemrum.

Vores GPS med den arrogante amerikanske dame var ikke meget for at vise vej, men vores kort havde afstukket retningen. Allerede på en kilometers afstand så vi en dampende vandsøjle stige op, og så vidste vi, at vi var på rette vej.

Her er der selvfølgelig også anlagt et stort turistcenter med P-pladser og flere restauranter lige ved siden af området, hvor det sydede og boblede med kogende vand. For ikke at komme for tæt på det kogende vand var der forståeligt nok afmærkede stier - også omkring Strokkur, der fredeligt lå og boblede. Så pludseligt uden varsel skyder der en kogende vandsøjle op i 20-30 meters højde. Selvom jeg lurede på den og holdt kameraet klar, blev jeg hver gang overrasket og fik et mindre chok, så mine billeder er ikke noget at råbe hurra for. Gitte fik nogle gode billeder, og Anders fik taget en fantastisk film på sin mobiltelefon.

Det var svært at få drengene væk fra området, men vi skulle jo have noget frokost. Jeg måtte love, at vi gik tilbage efter frokosten, der bestod af en slags burger med kulsort brød. 700 gram mel bliver tilsat 5 skefulde aktivt kul, og så opnår brødet den ejendommelige sorte farve.

Brølende vandfald

Vi fik sagt farvel til Strokkur og den slumrende Geyser og satte kursen mod næste topseværdighed, der var det berømte Gullfoss Vandfald. Vandet kommer fra elven Hvita, der igen stammer fra Langjøkull, der er en af Islands mange gletchere.

Vi var ude på de små veje inde i højlandet, men der var stadig asfalterede veje. I et øde landskab var der en parkeringsplads og en toiletbygning, men ikke nogen cafe eller noget. En afmærket sti gik omkring en kilometer igennem lavablokkene, og forude stod vandskyer op, efter at vandet var faldet først 32 meter for til sidst at forsvinde 70 m ned i en dyb kløft. Vandmængden afhænger lidt af årstiden, men der tales om over 100 m3 vand i sekundet.

Alt det vand måtte kunne udnyttes til et vandkraftværk, men at det ikke blev til noget, kan vi takke Sigridur Tomasdottir for. Hendes far, der ejede vandfaldet, var ved at sælge det til en forretningsmand, der ville opføre et kraftværk. Den standhaftige Sigridur kæmpede for bevarelsen af vandfaldet, så hun vandrede i protest hundrede kilometer til Reykjavik på bare fødder og truede ellers med at kaste sig i vandmasserne. Så opgav faderen salget, og i 1979 købte den islandske regering vandfaldet til senere generationers glæde.

Brølet fra vandfaldet kom nærmere, og det er muligt at følge en sti på kanten af vandmasserne. Da det var solskin, svævede den nydeligste regnbue hen over det imponerende syn. Hvis man følger stien helt hen til et udsigtspunkt, kan man lige så godt med det samme tage regntøj på, for det er en våd affære.

Hemmelig lagune

På vej til vores næste hotel ville vi gerne finde "Secret Lagoon",7 der er Islands ældste badeanlæg, hvor det opvarmede vand kommer direkte fra den geotermiske undergrund. Vores GPS var håbløs, og Gittes mobil var løbet tør for strøm, men ved at køre lidt rundt i den lille by Fludir og spørge nogle mennesker, fandt vi et frønnet skilt, hvor der stod "Gamla Laguna".

Gamla Laguna er blevet til "Secret Lagoon", og den meget gamle omklædningsbygning stod der stadigvæk, men i mellemtiden var der bygget en helt moderne omklædningsbygning med aflåste skabe. Det kostede 3000 islandske kroner for voksne at komme indenfor, men Magnus på 12 år var gratis.

Et stort uregelmæssigt formet bassin med dejlige 38 grader varmt vand var saliggørende efter en travl dag. Både drengene og de voksne syntes, det var herligt, og det blev bestemt ikke sidste gang, vi fandt varme bassiner. Efterhånden kom der en del mennesker, så ret "secret" var den nu heller ikke. Der gik en mur og et hegn i den ene del, for i en lille geyser piblede det kogende vand direkte op fra jorden, og det ville være for meget af det gode. Der havde været solskin det meste af dagen, men senere blev det støvregn. Som de siger på Island, hvis du ikke kan lide vejret, så vent 10 minutter, så skifter det.

Falske pengesedler

Ad små veje zigzaggede vi videre og fandt vores næste overnatningssted "Stracta Hotel Hella", der lå ved hovedvej 1. Det var et stort hotel, der nok blev brugt af busturisterne. Vi fik et par ret små værelser, og i receptionen spurgte de, om vi ville spise aftensmad hos dem. Det lød så sødt, men nej tak ikke i aften, for jeg havde spottet en tankstation lidt derfra, hvor der var skilte med burgere.

På tankstationen var der lidt mere ydmyge priser end sidste aftensmåltid, idet det blev 7200 islandske kroner for bespisning af fire mennesker. Til gengæld blev jeg nærmest beskyldt for falskmøntneri, idet en af mine 1000 kr sedler manglede et blankt sikkerhedsmærke. Mine tanker gik straks til USA, hvor George Floyd måtte bøde med livet for en falsk 20 dollar. Jeg var helt sikker på, at jeg var uskyldig, men lidt forvirret betalte jeg med mit kreditkort. På hotellet fandt jeg yderligere fem "falske" 1000 kr sedler, og jeg kunne se, at det var gamle sedler, og at de nye havde et sikkerhedsmærke.

Jeg tror, den unge dame på tanken var på galt spor, for de fem 1000-lapper gled ubemærket ind i handelen fremover.

Fortsættes i 3. del af Island rundt på 15 dage. Islandske heste og gletchervandring.