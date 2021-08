Se billedserie Selvom lavaen var størknet, var den bestemt ikke til at gå på. Fotos: Kim Greiner.

Island rundt på 15 dage

Rejsen til Island og lavastrømmen

Heden - 04. august 2021

1. del af en rejsefortælling af Kim Greiner, Borup.

Efter halvandet år, hvor det var umuligt at komme udenfor Danmarks grænser på grund af coronaen, lysnede det i slutningen af juni 2021. Vi havde for længe siden planlagt en rejse til Island, men det var ikke rigtig muligt på grund af restriktioner både fra den danske og den islandske side. Selv i slutningen af juni frarådede Udenrigsministeriet rejser til Island på grund af deres restriktioner ved indrejsen. I mellemtiden var vi dog blevet vaccineret, så den islandske dør blev åbnet på klem.

Vi var en lille gruppe på to af vores børnebørn Anders på 15 år og Magnus på 11 år samt farmor Gitte og farfar Kim. De to drenge var ikke vaccineret, men havde en frisk negativ coronatest, da de mødte op i Kastrup Lufthavn.

Rejsen var arrangeret af Island Rejser, der havde bestilt flybilletter, hoteller eller guesthouse hele vejen rundt i to uger, samt lejet en bil til os med fri kilometer. Overnatningerne på Island havde jeg bestilt som en blanding mellem tre dage på luksushoteller, tre dage på guesthouse og resten af hotellerne var i standardklassen. En god skik på Island er, at morgenmaden altid er indkluderet i overnatningen. Desuden havde vi undervejs bestilt hvalsafari, gletchervandring og ridning på islandske heste.

Dagen kom, og der var afgang kl. 14.10 fra Kastrup. Flyrejsen med IcelandAir tog godt tre timer, men der er to timers tidsforskel, da vi fløj mod nordvest. Keflavik Lufthavn er stor, da Island bliver brugt som mellemstation, når der skal flyves til USA eller Grønland.

På rejsetidspunktet den 28. juni 2021 ville islændingene ikke uden videre lukke os ind i landet, for der skulle fremvises coronapas med de registrerede vaccinationer. Foran den afgørende skranke kunne jeg ikke finde mit udprintede coronapas, og på min mobiltelefon var den forsvundet. Sveden haglede ned, men skrankemanden var tålmodig og meget venlig. Så dukkede mit coronapas op i Gttes taske. Så var vi sikre på, at den ikke blev væk. Første hurdle var klaret, og så kom den næste, da vi alle skulle testes både i halsen og næsen. Inden resultatet var indløbet som en SMS-besked på telefonen, var vi i karantæne på det første hotel. Efter fem timer kom beskeden, og vi var alle negative. Så var det helt slut med coronapas og mundbind i de næste to uger. En kæmpe lettelse.

Umulig GPS

Den lejede bil, en Skoda Octavia Wagon 4 WD, skulle afhentes i lufthavnen hos Hertz, og jeg lod mig besnakke til et par ekstra forsikringer. CDW (Collision Damage Waiver) var med i prisen, men så kunne der tegnes en SCDW, der ville nedsætte selvrisikoen, og det samme med en forrude/forlygte-forsikring. Det blev så lige et par tusinde danske kroner oveni. Jeg satte dog hælene i sandet, vedrørende en "sand og askeforsikring", der ville sænke selvrisikoen ved en eventuel sand- eller askestorm. Vi var godt nok på Island, hvor alt kunne ske, men her tog vi chancen.

Det var mig, der var udråbt til chauffør, og Gitte passede GPS'en, der var udleveret af Hertz. Det var en genstridig dame med en udpræget amerikansk accent (altså GPS-damen ikke Gitte). Hun ville meget nødig vise vej til noget som helst, så Gitte brugte sin telefon, indtil den løb tør for abonnementetstilladte data. Et godt råd er at tage sin egen GPS med på Island.

Heldigvis havde jeg købt et kort over Island, for eller ville vi da være helt på spanden. Faktisk havde vi også fået udleveret en Tablet af Island Rejser via Hertz. Den var programmeret af Islandrejser og beskrev vores Islandsrejse. Den skulle kunne vise vej til vores overnarningssteder og til seværdighederne undervejs. Vi fik den ikke rigtig i gang, for efter en dag lugtede den brændt, og kablet var brændt af.

Vejene på Island er i vore dage næsten alle asfalterede. Næsten og næsten, for en af dagene kørte vi på leragtige grusveje, der klæbede sig til bilen, så nummerpladen forsvandt i mudder. Mange steder er broerne så smalle over smeltevandsfosserne, at kun en bil kan passere ad gangen. Det gjaldt også Hovedvej 1, der går hele vejen rundt om Island. Der er en del uoverskuelige bakketoppe mærket med skiltet "blindhæt", og det betyder, at det er en rigtig god ide at holde sig på højre side af vejen på bakketoppen, for de modkørende kan kun ses i sidste sekund.

Heldigvis er der udover i Reykjavik og Akureyri meget få biler på vejene. Selv på Hovedvej 1 var der flere minutter mellem hver bil, og hvis der var tre biler i synsfeltet på en gang, kaldte vi det for trafikkaos.

Over de smalle broer er hastigheden max 50 km/t, og det samme gælder i byerne. Hvis der køres bare lidt for hurtigt, er der lysskilte, der viser en rød sur mand, og under 50 km/t bliver det til en smilende grøn mand.

At begynde at køre i en ukendt bil er ikke lige min kop the. Der var seks gear i Skodaen, og det 6. var for mig kun til pynt. Der gik et par dage, før jeg fik nogenlunde føling med gearene, men i begyndelsen skulle jeg tænke mig om inden hvert gearskift. Og sådan en lang stationscar krævede en halv tønde land, hvis der skulle vendes, så slet ikke som vores hjemlige lille Toyota.

Stop ved lavaen

Af tørre tal kan nævnes, at Island har et areal på 103.100 km2, sådan ca. 2½ gange Danmarks areal, men på hele Island bor der kun 355.600 indbyggere, hvoraf de 217.000 bor i hovedstaden Reykjavik.

Det giver kun 3 indbyggere pr. km2 på Island, mod 132 indbyggere pr. km2 i Danmark.

For 17 millioner år siden var der udover havet ingenting mellem Grønland og Færøerne, men så opstod der en sprække på bunden, og sprækken er skillelinien mellem det amerikanske og det europæiske kontinent. De to kontinenter skrider stadig langsomt fra hinanden, og det giver jordskælv og vulkanudbrud. Så for 17 millioner år siden, plus minus et par år, begyndte et jordskælv på bunden af Atlanterhavet, og en mængde lava, damp og gasser steg op, og Kloden havde fået en ny ø - Island.

Der er stadig sprækker i de islandske landskaber, næsten direkte ned til Jordens indre, og derfor er der masser af vulkaner og andre steder boblende svovlpøle eller kogende vand i jordoverfladen. Det var dette spændende land, som vi skulle i gang med at udforske nærmere.

I et stykke tid i foråret 2021 havde vulkanen i Fagradalsfjall været i udbrud, og lavaen havde flydt ned af krateret. Det ville vi gerne opleve, så i nærheden af Grindavik havde vi turens første stop på turen Island rundt. Den ide var der andre, der havde fået, så parkeringspladsen var fyldt godt op, men ellers var der stier i terrænet, der kunne følges til lavaen.

Der var dejlige 19 grader og lidt sol, men der blæste en kold vind. Vi nåede lavaen, der dog havde stoppet sin fremfærd og var størknet. Langs lavakanten var det dog stadig rygende varmt, og det dampede op af sprækkerne. Et godt sted til snobrød, hvis det nu var.

På grund af lavastoppet var vi lidt sent på den til vores første hotel, der hed "Frost og Funi Hveragerdi", så vi var først fremme ved 20-tiden. Der var ikke nogen nøjagtig adresse på vores vouchers, og vores GPS ville bestemt ikke kendes ved noget Frost og Funi Hotel. Den var nu lovlig undskyldt denne gang, for hotellet havde skiftet navn til "Reyk" i mellemtiden. Lykken står den kække bi, og i en sky af damp, der stod op ad en gammel installation lige foran hotellet, fik vi vished for, at vi var nået til det rigtige hotel.

Den lille by Hveragerdi er et af de få steder i verden, der er placeret direkte på toppen af et geotermisk område, så det damper og ryger op alle vegne. Køkkenet var lukket, men receptionisten ville forhøre sig hos kokken, om vi kunne få noget aftensmad. Hun remsede en forret, en hovedret og en dessert op, og vi sagde bare ja tak. Som på de fine steder, og det var det bestemt her, fortalte tjeneren om hver ret, og så snart hun var færdig, var det glemt igen.

Nå, men det smagte da ganske udmærket, men vi blev bestemt ikke overmætte. Regningen gled med lidt besvær ned, da den lød på 33.000 kr. Heldigvis var det islandske kroner, men alligevel 1.800 danske kroner for en gang aftensmad til fire personer. Drengene havde aldrig spist noget, der var så dyrt.

Hotellet lå meget idyllisk lige i en krumning af en fossende elv. Vi blev installeret i to fine værelser med bad og wc og udsigt til elven. På bordet lå en seddel, der advarede mod "knot" i området. (Knot er nogle små irriterende stikkende fluer). Efter maden var det stadig lyst, og det var det faktisk hele natten. Nogle af os gik en aftentur til nogle boblende vandhuller med kogende mudder i nærheden. Det er jo alligevel ikke hver dag, man ser noget sådant ude i naturen. Og ikke skyggen af nogen knot.

Fortsættes i 2. del af Island rundt. Tingsletten, geysere og vandfaldet Gullfoss.