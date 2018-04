Informationsaften om en ny kunstnergruppe

To lokale kunstnere, Elly Rasmussen og Susanne Nielsen, søsætter et nyt fællesskab for udøvende kunstnere. Onsdag 2. maj kl. 19 inviterer de til informationsaften på Køge Bibliotek. Her vil de fortælle om deres tanker om en kunstnergruppe for 8 til 10 personer, som kan inspirere hinanden og tale om de mange tanker, som dukker op i skabelsesprocessen, ex. Kan kunstneren se en historie i sit eget værk? Idéen er, at man mødes en gang om måneden på Køge Bibliotek

Bibliotekets gæster

maler sammen

Elly Rasmussen og Susanne Nielsen bruger kunstnernavnet SaNelly når de sammen maler på store lærreder. I øjeblikket er de aktive på Køge Bibliotek med fællesmaleriet Tankestreger, hvor de inspirerer bibliotekets gæster til at slippe fantasiens løs på de opspændte lærreder.

Hvis du har lyst til at høre mere om kunstnergruppen, så tilmeld dig informationsaftenen på koegebib.dk.