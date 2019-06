Igen gratis at udstille på børnedyrskue

Så er det tid, at tilmelde dit kæledyr!

Lørdag d. 17. august afholder Skovbo Y`s Mens Club igen i år det traditionsrige BØRNEDYRSKUE på Savværksgrunden, Østergade 37 i Borup. Første dyrskue blev afholdt i 1976, – og siden 40 års jubilæum i 2015 har det været gratis, at udstille dine dyr – uanset antal, du skal blot blot betale entre ligesom alle andre. Alle årene har vi glædet os over trofast støtte fra alle udstillere/forældre og besøgende, samt mange af vore lokale forretninger og Nordea som sponsorer. Ligeledes stiller Køge Kommune atter beredvilligt grunden til rådighed,og hjælper med bortskaffelse af affald. Tak for det!

Tilmelding sker på vor dyrskue-hjemmeside:

www.dyrskueiborup.dk

For evt. spørgsmål: kontakt Peder Bjældager tlf. 57527300 / 21256246 eller peder-bjaeldager@dadlnet.dk

Kære børn – og forældre – ønsker I at deltage, så hjælp os til at forberede det bedst muligt ved at indsende tilmeldingerne snarest og allersenest den 15. august. Som tidligere kan alle dyr udstilles - dog ikke hingste (af sikkerhedsmæssige årsager). Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte ovennævnte.

Det hele drejer sig naturligvis om børnene og deres udstillede dyr. Men for besøgende vil der desuden være underholdning for både øje , øre og mund . Der er også mange boder , hvor man kan gøre et godt køb. Indgangsbilletten vil fungere som lodseddel for de præmier, der i dagens løb vil blive trukket lod om. Detailleret program kan fås på ovennævnte måder og vil også blive offentliggjort i begyndelsen af august , men vi har bestilt det gode vejr, så I kan roligt reservere dagen : LØRDAG d. 17. AUGUST kl. 09.00 – 16.00.

Skovbo Y´s Mens Club lægger igen op til en rigtig familiedag, som vi håber, at mange i vort store lokalområde atter vil bakke op om,- overskuddet fra børnedyrskuet går jo ubeskåret til især det lokale børne- og ungdomsarbejde, til hjælpeorganisationer, KFUM samt humanitære projekter i både ind- og udland. I det forløbne år kunne vi således yde i alt godt 60.000 kr i støtte.

Alle dyr (dog ikke hingste) kan udstilles. Det er ikke vigtigt om dyret er race-rent eller en krydsning. Ved bedømmelsen tager dommerne hovedsagelig hensyn til børnenes forhold til og glæde ved dyret, hvordan de passer og plejer det og deres viden om kæledyret. Alle udstillere vil få et diplom og en medalje, og takket være gode lokale sponsorer vil der tillige være mange flotte præmier.

HUSK : SEND SNAREST DIN TILMELDING !!!

Med venlig hilsen

www.skovbo-ysmen.dk