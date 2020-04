I den gode sags tjeneste

Det var folkene bag Bjæverskov Nærmiljø, som i årevis kæmpede for den støjskærm, der nu står ved Vestmotorvejen. De kæmpede også for motorvejstilkørslen ved Vemmedrup. De tog i sin tid initiativ til to vindmøller og tog de første skridt til Borup Privatskole. Kun én sag har de endnu ikke fået afsluttet. Og det nager dem.

Støjskærmen

Siden motorvejen åbnede for biler forbi Bjæverskov tilbage i 1979, er støjen vokset i takt med mere trafik og en større dansk bilpark. Men efter Bjæverskov Nærmiljøs årelange og utrættelige kamp, som bestod af ret så mange breve, ansøgninger, undersøgelser, aktindsigter og henvendelser til skiftende embedsfolk og politikere - og et besøg hos en daværende transportminister - står den 2,7 kilometer lange støjskærm færdig her i løbet af foråret.

Erik Steenstrup husker tydeligt, da han ringede til makkeren i Bjæverskov Nærmiljø, Lasse Buus, med de gode nyheder om en bevilling på over 36 millioner kroner.

- Sidder du ned? spurgte jeg, fortæller Erik Steenstup grinende ved sofabordet på villavejen i Bjæverskov.

Projektet var godkendt. Men det blev for øvrigt billigere end ventet. Så det fem meter høje støjdæmpende stakit blev endnu længere end planlagt.

Når støjskærmen står færdig, rækker den helt ned til den eksisterende støjvold ved Vemmedrup, og 700 boliger har fået reduceret støjen mærkbart. Det er en tredjedel flere end i den oprindelige plan, hvor kun en 1500 meter lang støjskærm var på tegnebrættet.

Mange andre tiltag

De første spadestik til Borup Privatskole blev også taget hjemme fra sofaen i Erik Steenstrups hus i Bjæverskov. Her har de tre oprindelige medlemmer af Bjæverskov Nærmiljø mødtes mange gange gennem årene, når de mente, de kunne gøre noget til gavn for Bjæverskov og omegn.

De var også bærende kræfter, da der i sin tid blev sat to vindmøller op i Bjæverskov tilbage i 1987, hvor det var populært at købe anparter i møller.

- De blev sat op med statsstøtte. Og nogle år efter, da de var udtjent, pillet ned med statsstøtte igen, fortæller Lasse Buus.

- Det var dengang, man troede, man kunne redde hele verden med vindmøller, griner han.

Ikke nævnt ved navn

Bjæverskov Nærmiljø bestod oprindeligt af de tre venner, Lasse Buus, Erik Steenstrup og Henning Kofod. Henning Kofod døde i 2014 efter længere tids sygdom. Men de to kæmper videre.

- Vi gør de her ting, fordi vi kan. Det er ikke, fordi vi har et behov for at blive husket for tingene eller få vores navne nævnt, siger Lasse Buus beskedent.

Faktisk vil de i begyndelsen helst have, at Dagbladet slet ikke omtaler dem, da vi vil høre mere om det frivillige arbejde, de har deltaget i gennem utallige borgergrupper, udvalg og bestyrelser igennem årtier.

Men så dukker en anektode frem om nogle af de projekter, der har båret frugt gennem tiden.

- Vi har oplevet, at når noget, vi har sat i gang, er blevet til noget, så har der stået en lokalpolitiker og taget æren og måske også nævnt en anden politiker, som slet ikke havde noget med sagen at gøre. Vi oplever også, at vi ofte kun bliver nævnt som »lokale kræfter«. Men sådan er politikere jo. For os handler det bare om, at vi fik tingene gjort. Ikke om at få æren for det, siger Erik Steenstrup.

Lovede at stoppe

Men det er ikke alle, der bryder sig om folk, der er meget vedholdende. Nogle folk synes måske, at man er et brokkehoved. Og så får man måske et dårligt ry som dem, der altid råber op.

- Vi lovede faktisk alle tre engang vores respektive koner, at vi ikke længere ville blande os i ting her i Bjæverskov, fortæller Lasse Buus.

Men det kunne de altså ikke holde.

Til gengæld er der sager, hvor de har holdt fast i både 10 år, 20 år eller længere for at få noget løst.

Snart slut

Der er ingen tvivl om, at de to herrer Lasse Buus og Erik Steenstrup - og deres nu afdøde ven Henning Kofod - har kæmpet hårdt og længe for at ændre tingenes tilstand til gavn for Bjæverskov. De har også siddet i utallige bestyrelser og udvalg gennem årene. Men alderen og helbredet er snart ved at sætte en stopper for Bjæverskovs Nærmiljøs utrættelige kampe.

- Vi må snart til at sige stop. Så vi håber da, at andre kommer på banen og kæmper for gode ting her i Bjæverskov, siger Lasse Buus.