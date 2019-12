Hvor naturen og kunsten mødes…

I Lejre Kommune har der de seneste år været bestræbelser på, at vi rundt i landskabet og i vores byområder kan møde kunst, der fanger vores blik, så vi måske bevæges eller imponeres, måske bliver trøstet, eller vi kan blive provokeret til at lade tankerne gå nye veje og opdage aspekter, vi ikke før så.

Bag disse mange kunsttiltag står både frivillige, lokale kunstnere og det kommunalt nedsatte Billedkunstråd, som bl.a. arbejder på at give beboerne i hele kommunen kunstoplevelser i deres nærmiljø.

Alt det sker i samspil med Lejre Kommune, hvor der er mulighed for at søge støtte til konkrete projekter, men ikke mindre væsentligt er det, at Udvalget for Fritid og Kultur har vist stor interesse for at møde Billedkunstrådet og her drøfte, hvad vi hver især kan byde ind med i den fælles proces mod at åbne for kunstoplevelser i Lejre Kommune.

Kunsten i vores hverdag

På det statslige område gælder det, at kunsten skal tænkes ind ved planlægningen af bl.a. nye bolig- og butiksområder allerede fra projekternes start, og det kan omfatte såvel ”kunst i landskabet”, som det kan gælde en helhed i farvevalg og arkitektoniske kompositioner. Reglerne er anderledes på det kommunale område, men derved at der er opmærksomhed på netop dette aspekt hos både de kommunale initiativtagere og hos Billedkunstrådet, kunne det måske udvikle sig til et spirende samarbejde.

Billedkunstrådet

i Lejre Kommune

Vores lokale billedkunstråd består af to lokale kunstnere, en galleriejer, en foreningskontakt samt et medlem af Udvalget for Kultur og Fritid; og så er en af kommunens kulturkonsulenter sekretær, koordinator og informationsformidler.

Billedkunstrådet har her i december været indbudt til møde med Udvalget for Fritid og Kultur. Mødet blev et forum for et konstruktivt tilbageblik på, hvad Billedkunstrådet har arbejdet med i det sidste par år samt en fælles drøftelse af, hvad vi med gensidighed vil kunne arbejde hen mod i de kommende år.

Lokale projekter

Billedkunstrådet var givet tid til at fortælle om bl.a. det ”tunnelprojekt”, som rådet har taget initiativ til i undergangen på Hvalsø Station.

Det tidligere billedkunstråd har opsat fotostater i tunnellen på Lejre Station ud fra tremaet ”Vores Sted”, og den linje følges der nu op på i Hvalsø, hvor en 14 meter lang skov-billedfrise skal give tunnellens brugere indtryk af, at vi er i en grøn kommune, og hvor frisens format giver indtryk af, at man er ”lige midt i skoven”.

Også andre projekter ud over de varige kom i fokus, idet projektet ”Strings” sidste forsommer i Kr. Hyllinge blev nævnt. Projektet var krateret af Katja Fabrin og udført af kunstneren Karoline H. Larsen.

Billedkunstrådet arbejder også med mulighederne for at etablere en ”lydport” ved en af kommunens søer. Kunstnerne bag er Mai Ane Pil Siedentopp og Morten Schmidt, og deres værk er et lydværk, som placeres ved en sø, og hvor man på vandretur ad gå-stien rundt om søen kan få en lydoplevelse. Der placeres tre poster, hvor tre forskellige værker skal afspilles. Posterne danner forskellige etaper og oplevelser i samspil med den bevægelse, der skabes ved at følge stien rundt langs søen. For at give en helhedsoplevelse skal der ude på søen flyde en skulptur, som danner en stor sol fremstillet i et fluorescerende plexiglasmateriale. Skulpturen er transparent og spejler både himlen og de nærliggende træer i vandet.

Helt aktuelt er billedkunstrådet i færd med at etablere et vitrineprojekt i skoven ved Ledreborg Slot, hvor grundlovsmøderne tidligere har samlet mange mennesker, og hvor der i dag løber naturstier gennem området. Projektet er skabt af kunstnerduen BenAndSebastian. Kernen i projektet er, at her mødes naturen og kunsten, her danner vitrinerne ramme om naturen, og det voksende træ inde i rammen bliver den skabende kunst, - den forandrende kunst; for træet vokser og skifter struktur i takt med årstidens gang. Ideen bag projektets placering her på dette historiske grundlovssted er at lede tanken hen på vores fælles demokrati, og det underbygges af de små sentenser, der placeres på vitrinerne, og som lægger op til refleksion hos dem, der søger stedet eller bare kommer forbi på vandreturen.

Som det nyeste initiativ arbejder Billedkunstrådet med en markering den 30.1.2020 af hesteofringen (tilbage i januar 1970), hvor kunstneren Bjørn Nørgaards daværende happening vil blive markeret ved afsløringen af en mindesten, og lige nu peger meget mod, at Bjørn Nørgård selv vil være til stede.

Tour de France ?

Mulighederne og ideerne for det kommende år bobler frem, og som altid vil noget kunne realiseres, mens andet måske vil komme til at indgå som perspektiver i det nye års kunsttiltag i Lejre Kommune.

Billedkunstrådet gik fra mødet med det, der i hverdagssproget hedder en god mavefornemmelse. Udvalget for Kultur og Fritid var indstillet på en konstruktiv dialog, og begge parter så muligheder i f.eks. at profilere Lejre Kommune i det kommende Tour de France, når f.eks. helikoptere flyver over vores landskab for at fange rytterne ind …… foruden alt det andet fra Vores Sted, som også kommer med på billederne.

Det må kunne åbne både for øget fokus på vores kommune, men også for de kunstoplevelser, vi kan bidrage med.

Vivi Holm

Billedkunstrådet i Lejre Kommune