Hurra for sommerbogen

Sommerbogen er Danmarks største læsekonkurrence og en tilbagevendende tradition på bibliotekerne i Køge Kommune. – "Vi glæder os til at skyde Sommerbogen i gang den 14. juni og tale med alle deltagerne om de bøger, de har læst og er vilde med", fortæller børnebibliotekar Mie Askglæde Olsen.

Vi vinder allesammen

Sommerbogen er for alle børn mellem 6 og 16 år. Reglerne er simple: Man skal læse og anmelde 3 bøger (gerne flere) i løbet af sommerferien. Man bestemmer selv, hvilke bøger man vil læse og man vælger selv, om man vil lave sine boganmeldelser på skrift eller som video. Alle der gennemfører vinder en bog. – "Vi har et hav af gode bogpræmier og noget for en hver alder og smag. Hvad enten man er til krimi, gys, humor eller kærlighed … vi har tænkt på alle", lyder det fra bibliotekaren.

Læselyst og fællesskab

Sommerbogen handler om at fastholde børns læseevner i den lange skoleferie og motivere børnene til at fordybe sig i litteraturen. Det handler om at dele sine læseoplevelser med andre og blive en del af et læsefællesskab hvor man deler sine læseoplevelser med andre børn. - "Det er vigtigt, at alle deltagerne kan få hjælp til at finde de bedste feriebøger, så de oplever at det er rart at læse i fritiden. Vi spørger gerne ind til smag og interesser, så hvert barn får den bog, der er den rigtige for ham eller hende. Her har vi en fantastisk anledning til at tale om bøger sammen med børnene, og det er så fedt, når de vender tilbage efter mere, så hurra for Sommerbogen" slutter Mie Askglæde Olsen.

Fakta

For de 6 til 16-årige

Gratis deltagelse

Fra 14. juni til 24. august

Tilmelding på biblioteket eller koegebib.dk

Bogpræmier til alle der anmelder 3 bøger.