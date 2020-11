Se billedserie I et år har Anne Jensby serveret god kaffe og andre lækkerier fra sin streetfood-cafe Anne på Sporet ved Borup Station (øverste billede). For nylig har hun åbnet en pop up-butik på Bækgårdsvej, som vil være åben indtil jul. I butikken sælger hun bl.a. juledekorationer, gavekurve, specialiteter og interiør, og man kan sidde inden døre og nyde en kop kaffe.

Hos Anne på Sporet skal der være god tid til kunderne

Den 29. november kan Anne Jensby fejre et-års-jubilæum med streetfood-cafeen Anne på Sporet i Borup. Her - og i hendes nyåbnede pop up-butik på Bækgårdsvej, som er åben indtil jul - er målet at give kunderne en god oplevelse.

18. november 2020
Af Marie Louise Rasmussen

"Et øjeblik, nu er der lige en kunde."

Sådan lyder det flere gange fra Anne Jensby i løbet af den halve times tid, vi laver interview over telefonen. For streetfood-cafeen Anne på Sporet ved Borup Station skal passes, og kunderne skal have samme gode behandling som altid, uanset at der er en journalist i røret.

"Det er godt, Ole. Du må hjem og slappe af," lyder det bl.a. til en af stamkunderne, som har problemer med foden.

At tage sig tid til at snakke med kunderne og få en relation til dem er noget af det, Anne Jensby vægter højt. Det fortæller hun, da avisen beder hende om at gøre status på det første år som selvstændig med Anne på Sporet, der i slutningen af måneden fylder et år.

"Jeg har enormt mange faste kunder - nogle kommer flere gange om dagen - og jeg får snakket rigtig meget med folk. Her er plads til alle, og der er altid tid til en snak. Hos mig må man gerne sætte sig og fylde op, være til. Det tror jeg, mange har brug for," siger Anne Jensby og understreger, at det også er noget af det, der giver hende motivation til arbejdet.

"Det giver mig noget, at jeg kan se glæden i andres øjne. At folk kan føle sig som noget særligt og ikke bare føle, at de er et nummer i rækken. Det kan godt være, at jeg bruger fem minutter ekstra på en kunde, men det er det hele værd."

Ud over at forsøge at give kunderne så god en oplevelse som muligt er Anne Jensby også meget opmærksom på, hvilke behov kunderne har. Det er nemlig det, der er med til at bestemme udviklingen i hendes virksomhed.

"Man indretter sig efter efterspørgsel, og det er ikke sikkert, at man er det samme sted, når man slutter, som da man startede sin forretning," siger hun.

Noget af det, der har været stor efterspørgsel på, er gavekurve, værtindepakker og delikatesser. Og når man ikke vil skuffe sine kunder, må man handle. Derfor har Anne Jensby åbnet en midlertidig pop up-julebutik på Bækgårdsvej, hvor hun bl.a. sælger gavekurve, specialiteter, interiør og juledekorationer, og hvor man også har mulighed for at sidde inden døre og nyde en kop kaffe og lidt lækkert.

Butikken er åben indtil jul, og her er det også Anne Jensby, man hver dag møder bag disken. I perioden har hun valgt at lukke Anne på Sporet kl. 13.30 på hverdage, så hun lige akkurat kan nå hen og åbne butikken og få brygget noget kaffe, så der er klar til kunder fra kl. 14.

Det giver nogle lange arbejdsdage. Meget lange.

"I øjeblikket, hvor jeg også har pop up-butikken, arbejder jeg omkring 70 timer om ugen. Jeg er i butikkerne 12 timer om dagen i hverdagene, og så er der også weekender og indkøb, oprydning og rengøring. Det kræver virkelig mange timers arbejde og energi at være selvstændig, men jeg elsker mit arbejde, og min drøm om at være min egen chef er gået i opfyldelse, så det er det hele værd," siger Anne Jensby, som dog nødigt vil regne sin timeløn ud.

"Jeg gør ikke det her for pengenes skyld. Selvfølgelig er jeg nødt til at kunne leve af det, men jeg gør det ikke for at blive rig - jo rig på at få mine drømme opfyldt."

Det første år med Anne på Sporet er selvfølgelig også blevet påvirket af den allestedsnærværende corona, men det er ikke noget, Anne Jensby har lyst til at dvæle alt for meget ved.

"Vi er alle ved at brække os over det. Det er lidt som at leve i en dårlig film hver dag, og alle går jo og tænker, hvornår det er ovre," siger hun, men understreger samtidig sin dybe taknemmelighed for, at kunderne har holdt fast. Både da landet nærmest lukkede helt en måned i foråret, og pendlerne forsvandt. Og da det blev påbudt at bære mundbind i tog og på stationer.

Nogle af de events, Anne Jensby havde planer om, har coronaen også udsat på ubestemt tid.

"Jeg havde tænkt, at jeg skulle arrangere workshops og den slags, hvor f.eks. en masse børn kunne komme og være kreative. Det har coronaen sat en stopper for, og det er jeg ærgerlig over, men jeg håber, jeg kan lave det senere."

Set lidt længere ud i fremtiden er håbet, at forretningen vil udvikle sig yderligere.

"Jeg ved ikke, om jeg skal sige, at jeg drømmer om en cafe. Det kunne jeg godt, men vi skal huske, at vi stadig er i Borup. Men jeg håber, at Anne på Sporet vil få flere kunder og vokse sig større, og at jeg kan få et sted, hvor folk kan sætte sig ind, når vejret ikke er til at sidde ude."

Lige nu er der dog rigeligt fyldt op i kalenderen med pop up-butikken, men erfaringerne derfra vil Anne Jensby tage med sig.

"Nu må vi se, hvilken feedback jeg får på den nye butik. Det er det, der er motivationen for mig. Så må vi se, hvad fremtiden bringer."