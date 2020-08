"Hold Afstand-Koncert" ved Ejby Medborgerhus

For at medvirke til at fremme musik i sommerlandskabet og i vore hjerter arrangerer Kulturelt Samråd Køge sammen med Ejby Medborgerhus en udendørs "Hold Afstand-Koncert" lørdag den 8. august på græsplanen ved Ejby Medborgerhus.

De Gæve Gutter Optimisterne har været ude at optræde et par gange i juni, og nu vil de slutte sommerferien af med en koncert i det fri. De har savnet at spille sammen, som de har stor fornøjelse af. Det bliver igen en koncert med glimt i øjet og nogle vittigheder, som de gæve spillemænd vil hygge sig med at servere for publikum.