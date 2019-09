Høstgudstjeneste i Snoldelev Kirke

Søndag den 22. september klokken 14.00 er alle velkomne til at deltage i en høstfest i Snoldelev Kirke og konfirmandstue.

Vi begynder i kirken med en festgudstjeneste i en flot pyntet kirke.

Her medvirker årets konfirmander, violiner og Tune Kirkes voksenkor. Og her får man mulighed for at tænde et lys og at synge med på de kendte høstsalmer.

Emnet er tak. Og vi takker for livet, for maden og for tøj på kroppen. Og vi beder. Beder om, at vi må være med til at dele livet, maden og tøjet med mennesker, som savner. Derfor samler vi i dagens anledning ind til Møltrup Optagelseshjem og KFUK's sociale arbejde.

Møltrup Optagelseshjem er et næsten almindeligt hjem for hjemløse mænd i alle aldre, der ønsker at leve i et alkohol- og stoffrit miljø.

KFUK's Sociale Arbejde har fokus på at hjælpe socialt udsatte mennesker, der er havnet i en svær situation på grund af hjemløshed, stof- og alkoholmisbrug, psykisk sygdom og fattigdom.

Efter gudstjenesten er alle velkomne i konfirmandstuen til en flot kagebuffet. Her vil vi synge endnu en høstsang eller to.

Alle er velkomne.

Sognepræst

Karen Elise Nabe-Nielsen