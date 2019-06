Hjertestarter ved Dåstrup Forsamlingshus

Ved hjælp fra Hjerteklubben, der har indsamlet sponsorater, har vi fået opfyldt et længe ventet ønske om, at få opsat en hjertestarter ved Dåstrup forsamlingshus. Når folk får hjertestop kræver det hurtig hjælp, og det har derfor været af stor betydning for os, og ikke mindst for de lokale borgere, at en hjertestarter kan findes inden for en kort afstand. Hjertestarteren er nu opsat uden for indgangsdøren til Dåstrup forsamlingshus og er meget synlig fra Byvejen. Vi retter en stor tak til sponsorerne for deres støtte, Dåstrup Kirke, Revisionsfirmaet Westergaard, Bygma, Glarmester Braestrup ApS, Antec v/Kenneth Urup Andersen, Danbolig Viby Sj., Fysiurgisk Klinik, Viby Sj. Kran & Containertransport, Wellington Natural Care, MM Tømrer, Birk’s EL ApS, Tømrermester Preben Skov Petersen, Scan Chain, Tømrerfirmaet Blauenfeldt, Smedefirmaet Raunkjær, ATZ A/S, Niels Thorsen, Per Dehn, Activa ApS, Pama Tex A/S og Mini Trans

