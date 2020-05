Artiklen: Hjemmeværnsforeningen for Køge og Omegn markerede 75-året for befrielsen

Hjemmeværnsforeningen for Køge og Omegn markerede 75-året for befrielsen

Der har været dyb tavshed omkring Hjemmeværnsforeningens markering af 75-året, men det var under hensyn til Corona-krisens forsamlingsbegrænsninger, fortæller foreningens projektleder Bruno Juul. Vi kunne ikke forsvare, at aktiviteterne blev samlingspunkt for mange mennesker. Vi satsede hele vejen igennem på ”max. 10 personer sammen – og 2 meter mellem hver”, og det lykkedes. Naturligvis er det trist, at vi ikke kunne offentliggøre begivenhederne, og vi har da også måttet udskyde Hjemmeværnsforeningens store 6-dages markeringsprogram til senere på året. Den nye mindesten skulle jo have været afsløret/indviet med ”pomp og pragt” – netop i disse dage.

Foreningsbestyrelsen lagde kranse fem steder. Kransene var holdt i de smukke rød-hvide-blå farver, der findes i frihedskæmperarmbindet.

Den første kranselægning fandt sted kl. 17 på Herfølge Kirkegård, hvor modstandsmanden Carl Sejer Jensen ligger begravet. Gravstenen er rejst af ”kammeraterne i frihedsbevægelsen”. Foreningsformanden, Torben Hansson, holdt en kort tale, flankeret af foreningsfanen og en uniformeret politihjemmeværnsofficer - faneløjtnanten, der udførte en hilsen med sin sabel. Som afslutning på kranselægningen, blev der afspillet en fanfare.

Konceptet blev gentaget de øvrige steder, og næste tjekpoint var skulpturen ”Varme Hænder” ved åbassinet i Køge. ”Varme Hænder” blev rejst og indviet i oktober 2018 til minde om Køgeborgernes indsats ved redningen af de danske jøder, der var på flugt fra nazismen og tyske terror. Med ved denne ceremoni var også den 83-årige holocaustoverlevende jøde, Joop Vos, der er bosiddende i Køge. Han og forældrene, der boede i Holland, blev også arresteret af tyskerne og anbragt i KZ-lejren Bergen-Belsen. I et meget bevægende øjeblik lagde Joop Vos med blottet hoved en smuk buket ved skulpturen.

Næste stop var var SOE-agenten Erik Boelskovs grav på NY Sct. Nikolai Kirkegård på Nørre Boulevard. Erik Boelskov var meget aktiv i modstandskampen, og via Sverige kom han til England, hvor han blev uddannet som SOE-mand. Han blev kastet ned i Danmark med faldskærm og omkom ved en sprængning under forberedelse af en sprængladning. Graven er forsynet med de kendte ”engelske” mindesten, og graven er en ”Commonwealth grav”.

Sidst på ruten var ”Flindts Gård”, Vestergade 21 i Køge. Under krigen var gården base for Køges modstandsbevægelse, og i porten ud til Vestergade hænger en mindetavle. Her blev der også lagt krans, holdt tale, kippet med fanen, svinget med sablen og spillet fanfare. ”Flindts Gård”, der var en købmandsgård, ser naturligvis helt anderledes ud i dag.

Kl. 19 var der en lille ceremoni på den grønne 3-kant ved Køge Å/Ellebækken (bagsiden af Netto og Din Tøjmand). Projektleder Bruno Juul forklarer, at 3-kanten blev spærret af, således at der var sikkerhed for, at kun max. 10 personer var samlet på et sted. Vores lokale stenhugger, Casper Bo Andersen, Køge Stenhuggeri, havde doneret en lille midlertidig mindesten, hvori Hjemmeværnsforeningens logo og en stålplade var nedfældet. Pladen havde en forklarende tekst om den midlertidige sten og fortæller, at den store – rigtige – mindesten vil blive afsløret efter Corona-krisens afslutning.

De 10 personer på stedet var foreningsformand Torben Hansson, Chefen for Hjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestsjælland, oberstløjtnant Peter Serup, borgmester Marie Stærke samt de 4 lokale hjemmeværnschefer fra hhv. Hjemmeværnsenhederne, Kommando Køge, Politikompagniet i Køge, Greve-Solrødkompagniet og Køges Marinehjemmeværnsflotille. Derudover også en fanebærer, faneløjtnanten med sin sabel og en trompeter. Hjemmeværnsforeningens næstformand og projektleder Bruno Juul måtte stå uden for afspærringen og ”dirigere tropperne”.

Foreningsformanden, oberstløjtnanten og borgmesteren holdt hver sin utrolig smukke tale og til en fanfare blev der lagt kranse. Sablen blev svinget på behørig vis, fanen blev sænket, og trompeteren blæste en fanfare, det bedste han havde lært.

Efter kranselægningen spillede trompeteren et meget smukt afslutningsstykke. Trompeteren var identisk med formanden for Køge og Omegns Marineforening, John Engskov.

Et højtaleranlæg blev tilsluttet – en trykt sang blev omdelt (også til de tilfældigt forbipasserende), og som afslutning på ceremonien sang alle ”En lærke letted’”.