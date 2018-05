Hike 10

Fire glade seniorvæbnere mødtes med min medleder og jeg ved Hammer Bakker onsdag den 9/5 kl. 17. Vejret var fantastisk. Alle var klar til en fed hike de næste tre dage. Forventningerne og humøret var højt, for turen havde vi planlagt længe. Første del af turen var med Orø færgen. Dernæst gik vi i den smukke natur af snørklede stier frem til første overnatningsplads på Orøs østside. Undervejs var der samlet lidt tørt kvas og sivplanter, og der blev samlet brænde/træstammer i den lille skov ved shelterne. Da der var savet og kløvet brænde, var der gang i ildstål, så de medbragte feltrationer kunne varmes. Vi hentede vand ved nærmeste gård, så de også kunne laves varm kakao på bålet. Kl. 22 startede første tomandshold med bålvagt, så vi kunne holde gang i bålet de næste 48 timer

Torsdag startede tidligt, da alle var oppe kl. 04. Ikke alle syntes det var det fedeste at skulle op. Vi satsede på at gå, mens det stadig var rimelig køligt. Kl. 05.15 var lejren pakket ned, gløder lagt i transportkoppen (som blev fodret undervejs) og vi var på vej til næste shelterplads. Vi nød det flotte vejr og den kølige morgenstund. Under vejs kom der et sødt par ud og gav kage, mens vi holdt en lille pause. Samtidig blev der strammet støvler og ordnet vabler.

Det gik fint med at finde vej, kun med en lille omvej. Tidlig morgen var vi fremme ved Orø camping, hvor vi brugte deres bålsted, til igen at få gang i ilden. Da bålet var godt i gang gik vi ned til stranden for at bygge os en tømmerflåde af materialer som var blevet bragt. Der gik ikke længe før vi havde stor opmærksomhed fra omgivelserne. Drengene var super skarpe og havde på 2 1/2 time bygget tømmerflåden og holdt en lille pause hvor campingmutter kom med kaffe og saftevand.

Efter en veloverstået sejlads med tømmerflåden, hvor vi medbragte ilden, bød campingfatter på en overraskelse. Det kølede dejligt på en varm formiddag med en softice. Utroligt hvor søde og hjælpsomme mennesker man møder som FDF´ere.

Efter frokost var der hurtig nedbrydning af tømmerflåden, da trætheden begyndte at melde sig. Vi gik hurtigt til en nærliggende shelter, igen med ilden i transportkoppen. Dér blev der slappet af i en halv time inden vi var på savanetur (hvor gløder igen blev holdt ved lige). Savaneturen var super hyggelig, og med en meget nysgerrig struds. Turen var også lidt hård da trætheden stadig sad i kroppen. Da vejrudsigten bød regn, forberedte vi et overdækket bål med et grill-låg ved shelteren. Der blev lavet aftensmad og holdt hårde bålvagter natten over. Kl. 21.10 væltede regnen ned og vi var rigtig glade for at vi var forberedte på det, så resten af natten gik planmæssigt.

Fredag kl. 7 blev alle vækket, humøret var igen højt efter lidt søvn. Morgenmaden blev indtaget ved bålet. Lejren blev nedbrudt, og ildkruset fyldt for sidste gang. Vi gik langs kysten mod næste shelterplads. Vinden var kraftig og vi måtte dække koppen over, så den ikke brændte for hurtigt. Drengene klagede lidt over at det er hårdt at gå på stranden. Midt på formiddagen nåede vi frem til sidste overnatningssted. Vi var heldige, at begge shelters lige var blevet ledige. Drengene var hurtigt blevet trætte igen, da gårsdagens hårde program stadig sad i kroppen. Men der blev samlet brænde, grankviste, siv og en gammel fuglerede, og ud fra dette tog det et øjeblik at få gang i bålet med gløderne fra koppen. Bålvagterne startede igen, men alle blev oppe. Der blev hyggesnakket og pludselig sad alle og hyggede med at lave træskeer hvor hulningen blev brændt frem i et træstykke med gløder fra bålet. Ind imellem måtte vi ud og samle mere brænde, så bålet ikke brændte ud. Der var stor glæde da vi klarede de 48 timers bål. I shelteren blev hyggesnakket inden sengetid hvor alle kunne sove. Flere af drengene havde ikke regnet med at de kunne klare bålopgaven, og var stolte over præstationen.

Lørdag morgen vågnede drengene friske efter en god nats søvn i smukke omgivelser. Vi startede bål helt fra bunden og det var rart ikke at skulle holde liv i det natten over. Morgenmaden blev indtaget med masser af sjov og ballade. Vi kunne mærke at vi var ved at nå i mål, og der blev snakket om hvad der er det første vi skal når vi kommer hjem. Kl. 8.15 går turen mod færgen til Hammer Bakker. Drengene satte et højt tempo for at komme hjem. Vi gjorde hurtigt holdt da det allerede var rigtig varmt. Af med noget tøj og afsted igen. Vi kom forbi en kirke og hov hvad er det nu der altid er ved en kirke... et toilet. Den næste halve time blev brugt her, inden vi fortsatte i højt tempo. Da vi kom frem til havnen begyndte vi de forberedende øvelser til vores vandpassage som vi skal på ved Hammer Bakker. Da vi når i havn klæder vi os af, og pakker tøj og støvler ned i rygsækken. Planen var at vi skulle bevæge os rundt om en stensætning i havnen. Men da vi var nået ud på 1,4 m vand og det blev meget dybere, så vi vente om igen. Det var ret hårdt at holde rygsækken på skulderen og over hovedet. En anden gang skal vi helt sikkert have en tarp at pakke rygsækken ind i så den kan flyde. Da vi kom op ad vandet havde vi bestået Hike 10 – alle var glade og stolte og havde fået en stor oplevelse med hjem.