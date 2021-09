Se billedserie Tør du udfordre din familie? Løb med gennem en lang række sjove og udfordrende forhindringer, når HeroRun kommer til Køge lørdag den 25. september. PR-fotos. Foto: Sara Bødker

HeroRun er tilbage i Køge

Efter tre års ventetid kan du igen tage hele familien med til Danmarks sejeste familieløb. HeroRun kommer til Køge lørdag den 25. september. Med hele 14 forskellige forhindringer undervejs er der garanti for en sjov og udfordrende dag.

15. september 2021

Hvem rammer flest skydeskiver, og hvem kommer hurtigst igennem rottehullet?

Lørdag den 25. september kan hele familien tage kampen op med en lang række sjove og udfordrende forhindringer i området ved Søndre Havn, når Køge Kommune og Børneulykkesfonden inviterer til HeroRun.

Små og store skal samarbejde og hjælpe hinanden igennem den 3 km lange forhindringsbane, der byder på hele 14 forskellige forhindringer undervejs. Det tiltaler borgmesteren i Køge Kommune, Marie Stærke (A).

"HeroRun var simpelthen så sjovt at være med til for tre år siden, og mine børn og jeg glæder os rigtig meget til at være med igen i år. HeroRun handler ikke kun om at komme frem før alle andre. Det handler lige så meget om, at vi alle bidrager med det, vi kan undervejs. Alle slags styrker kommer i spil, når vi arbejder mod et fælles mål, og det bliver helt sikkert sjovt," siger Marie Stærke.

I løbet af banen gælder det både om at være skarp som en snigskytte, smidig som en ninja og kunne springe som en græshoppe. Alle sanser og muskler bliver brugt - også lattermusklerne.

Søndre Havn på nye måder

HeroRun sætter fokus på bevægelse og fysisk aktivitet ved at gøre løb til noget sjovt og spændende at deltage i. De mange forhindringer og udfordringer undervejs gør, at de fleste slet ikke opdager, at de har løbet en distance på 3 km, når målstregen er passeret.

"Det gode ved HeroRun er, at vi som deltagere slet ikke lægger mærke til, hvor meget vi faktisk får bevæget os undervejs, fordi vi også har det sjovt. Vi får brugt os selv og set området omkring Søndre Havn på en helt ny måde," siger Marie Stærke.

Løbet har start og slut på Havnepladsen ved Søndre Havn. Fredag den 24. september løber næsten 1700 unge fra uddannelsessteder i Campus Køge, mens børnefamilierne får lov den 25. september - og her er mere end 350 deltagere allerede tilmeldt, men der er stadig ledige billetter, hvis du og din familie tør tage udfordringen op.

Løb i en god sags tjeneste

Når man tilmelder sig HeroRun, er man med til at støtte et godt formål. Overskuddet fra løbet går nemlig ubeskåret til Børneulykkesfondens forebyggende arbejde med at øge børnesikkerheden i Danmark og forebygge børneulykker.

"Hos Børneulykkesfonden arbejder vi målrettet for at forebygge ulykker for børn, og donationer som denne gør en stor forskel for vores arbejde. Vi glæder os til at give den gas i Køge," fortæller Henriette Madsen, generalsekretær hos Børneulykkesfonden.

Prisen pr. deltager er 150 kr. (+ billetgebyr) uanset alder. Udover at få en sjov, aktiv og uforglemmelig oplevelse får alle tilmeldte en flot medalje.

HeroRun arrangeres af Børneulykkesfonden, Ultra Solutions og Køge Kommune.