Se billedserie Jacob Veiss er nytiltrådt direktør for Coronet, men har i en periode også været medlem af bestyrelsen. Privatfoto. Foto: Mark Trustrup

Send til din ven. X Artiklen: Her begynder æbleskiveproduktionen lige efter sommerferien Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Her begynder æbleskiveproduktionen lige efter sommerferien

Coronet Cake Company i Viby er storleverandør af æbleskiver og andet bagværk. En virksomhed med et stort vækstpotentiale, men hvor der også skal sættes ind på forskellige områder, lyder det fra den nytiltrådte direktør.

Heden - 25. november 2020 kl. 08:30 Af Marie Louise Rasmussen Kontakt redaktionen

Æbleskiver er lig med jul for rigtig mange danskere. Og et af de sikre tegn på, at juletiden nærmer sig, er når poserne med frosne æbleskiver sættes til salg i supermarkederne.

Men for nogen starter det længe før. Hos Coronet Cake Company i Viby, som producerer kager, kammerjunkere, æbleskiver og andet bagværk, går man allerede i gang med produktionen af æbleskiver, når sommerferien er slut. Det fortæller Jacob Veiss, der er nytiltrådt direktør i virksomheden.

"Æbleskiver er en kæmpe kategori i Danmark. Vi producerer millioner af æbleskiver og kører på fuldt tryk med æbleskiveproduktionen i månedsvis, så vi kan få bygget nogle lagre op. Det er vigtigt med rettidig omhu og planlægning, når man producerer sæsonvarer, og her er et område, hvor vi ganske klart skal forbedre os," lyder det fra direktøren.

Det med den rettidige omhu vender vi tilbage til, for det er noget af det, der er væsentligt for Jacob Veiss. Men først må vi lige have afklaret, hvordan det er at være på en arbejdsplads, hvor der hele tiden dufter af kage.

Jacob Veiss er ikke i tvivl:

"Det korte svar for mig er, at det faktisk er rart. Det er jo en 'positiv' duft, som ikke kræver tilvænning, som det kan være tilfældet på andre arbejdspladser. Men ellers er det jo nok som alle andre steder, at nogen synes, det er dejligt, og nogen synes, det er ubehageligt, men at man vænner sig til det. Her hos os er det ikke sådan, at medarbejderne stopper op og tænker, 'uhm, her dufter fantastisk af brunkager'. Men jeg tør da ikke sige, om de kommer tidligere i julestemning af det."

Fortsætter side 2

Hvis medarbejderne bliver lækkersultne, når de går og blander dej og tager kagerne ud af ovnen, er det dog ikke sådan, at de bare kan tage for sig af retterne. Det foregår ikke som i Spangsberg-reklamen, hvor der må prøvesmages flødeboller ved produktionsbåndet.

Skal der prøvesmages, foregår det i kvalitetsafdelingen - både hvis der skal udvikles nye produkter, og hvis der kommer reklamationer eller spørgsmål til en vare. Derimod får medarbejderne nogle gange nogle vareprøver med hjem, som de kan spise sammen med familien, fortæller direktøren.

Og som med duften mener direktøren også, at det handler om tilvænning.

"Det kan godt være, at man er meget lækkersulten i starten, men så vænner man sig til det."

Hos Coronet svinger antallet af medarbejdere fra ca. 50 til ca. 100, afhængigt af årstid. Ud over æbleskiver er produktionen af kammerjunkere også sæsonbetinget, og i perioder med spidsbelastninger bliver der trukket ekstra mandskab ind.

Den største del af medarbejderne beskæftiger sig med produktionen. De blander råvarer til dej, bager, emballerer og pakker, og på lageret tager de imod varer og får sendt færdige produkter ud i lastbiler, der kører dem videre.

Derudover er der ansatte i kundeservice, udvikling, planlægning, ledelse, økonomi og support - og for bordenden Jacob Veiss som direktøren. Selvom han først er tiltrådt for en måneds tid siden, har han et indgående kendskab til virksomheden efter at have været medlem af bestyrelsen i en periode.

Jacob Veiss kommer fra fødevarekoncernen Givesco, der bl.a. står bag Carletti, og som også har overtaget Coronet.

For to år siden flyttede han dog et år til Tyskland sammen med kæreste og hund for at hjælpe på en fabrik dernede. Det gav et spændende indblik i tysk kultur, som på nogle områder viste sig at være meget anderledes end dansk kultur.

"Jeg kan godt lide den tyske kultur, men det er let at blive set lidt underligt på, når man som jeg synes, at det er helt naturligt at producere om søndagen. Her var der en læring i tysk kultur, hvor stort set intet har åbent om søndagen - selv det at få bilen i vaskehal må man finde en anden dag til. Det krævede noget tilvænning, for i Danmark bliver man som produktionsmedarbejder opdraget til, at produktionen ikke må stå stille på noget tidspunkt. Effektivitet er noget vi konstant måler og fokuserer på som en naturlig del, fordi det ligger på rygraden, at det er nødvendigt for at være konkurrencedygtig "

En effektiv og konkurrencedygtig produktion er naturligvis vigtig, når en virksomhed skal klare sig. Og det er også noget af det, Jacob Veiss vil arbejde med hos Coronet.

Men størrelsen af en virksomheds succes hænger uløseligt sammen med det fundament, man bygger på, mener direktøren. Og fundamentet handler mere om de menneskelige værdier - den måde, man arbejder sammen på, og hvordan man agerer som ledere.

"I min verden kan man ikke starte med at sige, at man vil tjene så og så mange penge. Man er nødt til at gå den anden vej. Det, der skaber virksomheden, er menneskerne, så allerførst handler det om at skabe en god arbejdsplads for medarbejderne, så de møder glade på arbejde og er glade, når de går hjem," siger Jacob Veiss.

Det handler bl.a. om at sætte sikkerhed højt, så medarbejderne ikke kommer til skade. Og så handler det om at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø, hvor alle er lige som mennesker, men med forskellige roller på holdet, og hvor man hjælper hinanden og har blik for hinanden.

Hvis man samtidig sørger for at sikre de rette produktionsredskaber og har stort fokus på fødevaresikkerhed og kvalitet i alt, hvad man laver, er man godt i gang, mener direktøren. Først herefter kan en god strategi få den ønskede virkning for virksomheden.

På Coronet er der dog stadig et stykke vej igen, mener direktøren.

"Over det sidste år har man været på en rejse, hvor der har været udfordringer på rigtig mange ting, men hvor der også er sket rigtig mange ting. Når der kommer nyt ejerskab og nye ledere, så ændrer hverdagen sig, og så går man i gang med de udfordringer, der er. Derfor skal vi også fortsat italesætte det med kulturen og det psykiske arbejdsmiljø. Jeg kan ikke sige i procent, hvor langt vi er kommet på rejsen, men jeg kan sige, at vi stadig ikke er i mål, og at det skal have enorm bevågenhed. Ledelsesmæssigt skal vi gøres os klart, at vi har ansvaret for medarbejderne. Vi skal være bevidste om, at hvis vi sender medarbejderne hjem med en dårlig følelse, så kan det også gå ud over familien derhjemme. Som leder strækker ansvaret sig vidt, og derfor skal vi anstrenge os til det yderste hver eneste dag for at være værdige til det ansvar, vi har fået tildelt."

Jacob Veiss opfatter Coronet som en virksomhed med et stort vækstpotentiale og et godt potentiale for at blive en sund forretning med kvalitetsprodukter, der opfylder kundernes behov.

Men som på medarbejderdelen er der også et stykke vej, før virksomheden udnytter den fulde kapacitet på det område.

"Vores produktionsapparat og vores kvadratmeter bliver ikke udnyttet fuldt ud. Vi skal blive endnu skarpere på, hvad vores kernekompetencer er, udvikle dem og investere i den retning. Derudover er det også vigtigt at finde nye kunder, så vi får større afsætningsmuligheder. Vi skal udvikle, ikke afvikle. Og så skal vi også blive bedre til det med den rettidige omhu - at kunne forudsige kundernes behov, så vi ikke skuffer nogen, men så vi heller ikke brænder inde med for meget."

Om corona-krisen får betydning for salget af æbleskiver og dermed for, om Coronet brænder inde med noget af produktionen, er endnu for tidligt at sige. Jacob Veiss er dog fortrøstningsfuld.

"Mit bud er nok, at de æbleskiver, man ikke får i skolen eller på jobbet, fordi julearrangementerne er aflyst, dem tager man privat derhjemme i stedet. Så der i sidste ende bliver spist lige så mange æbleskiver som altid."