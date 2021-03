Roskilde Bibliotekerne sørger for et kreativt påskeindslag, man kan lave derhjemme.

Hent en påske-kreapose på biblioteket

Kreativt hus for børn - Algade 31 har pakket massevis af familiekreaposer fyldt med fjer, påskeæg, vejledning og alt, hvad der skal til for at lave påskekyllinger og påskeharer.