Heidi Hvid vil gøre Harekær Café og Selskabslokaler til et spisested for hele Ejby

Heidi Hvid, ny forpagter af Harekær Café og Selskabslokaler, føler sig godt taget imod af klubbens golfspillere.

Efter seks år som forpagter af Ramsømagle Forsamlingshus har Heidi Hvid overtaget Harekær Café og Selskabslokaler i Golf Klub Harekær ved Ejby. Dermed vender hun til byen, hvor hun voksede op.

Heden - 02. december 2020 kl. 08:30 Af Marie Louise Rasmussen Kontakt redaktionen

Det kan være en god ide at holde sig gode venner med sine lærere i skoletiden.

For Heidi Hvid, der er ny forpagter af Harekær Café og Selskabslokaler i Golf Klub Harekær ved Ejby, har det i hvert fald vist sig at have effekt.

Om hun har været særlig flittig i bøjningen af tyske verber eller har haft godt styr på "der, die, das", må stå hen i det uvisse. Men sikkert er det i hvert fald, at hun i sit nye job har fået god hjælp af sin tidligere tysklærer Grethe, som spiller golf i klubben.

Da vi mødes til interview i cafeen, som Heidi Hvid har pyntet med hyggelige julelys og slanke lyserøde og hvide blomster i vaserne, dukker Grethe op og efterspørger flere brochurer. På gåben har hun været hele Ejby rundt med reklame for de nye tiltag i cafeen, og nu er hun klar til en tur mere med brochurer for julefrokost og nytårsmenu ud af huset.

"Det er jo helt fantastisk og rigtig, rigtig dejligt," lyder det begejstret fra Heidi Hvid, som føler sig godt taget imod af golfspillerne.

"De er alle kommet med åbne arme og har taget virkelig godt imod mig. De siger, at de har manglet en, der gerne vil det her. De roser udvalget af mad, og damerne siger, at det lige er dem med pynteblomster, lysestager og hyggen i cafeen. Jeg føler allerede, at jeg kender flere af dem og deres personligheder."

Inden Heidi Hvid overtog Harekær Café og Selskabslokaler, forpagtede hun Ramsømagle Forsamlingshus, hvor hun bl.a. arrangerede bankoaftener og aftener med livemusik og dans. Og selvom hun har planer om at føre noget af det videre i de nye omgivelser, er hun glad for, at hun ikke behøver at lægge helt så mange arbejdstimer i weekender og sene aftener i det nye job.

Som alenemor til to teenagebørn har det stået højt på ønskelisten at få en mere almindelig dagligdagsrytme, og så har drømmen om at have en café altid været der. Derfor slog hun til, da muligheden åbnede sig i Golf Klub Harekær.

Selvfølgelig har corona sat sine begrænsninger. En af de ting, der før i tiden har været populært i Harekær Café under tidligere forpagtere, var stegt flæsk-aftener. Heidi Hvid havde da også arrangeret den første, men så kom de nye coronarestriktioner, og så måtte hun aflyse. Planer om at lave en salatbar i cafeen er også udskudt på ubestemt tid, så længe "kong corona", som hun selv kalder det, regerer.

Men når der ikke længere behøver være helt så stramme restriktioner, er det ambitionen for Heidi Hvid at gøre Harekær Café til mere end et spisested for golfspillere.

"I Ejby og omegn er der ikke rigtig nogen spisesteder, så jeg håber, at det her kan blive et sted, folk tager hen og spiser - også selvom de ikke er medlem af golfklubben. Det er et offentligt sted, og alle er velkomne."

Lidt godt har corona dog også medført for Heidi Hvid. I foråret gennemførte hun gastronomuddannelsen med speciale i smørrebrød og catering fra ZBC i Slagelse. Det krævede godt nok en stor arbejdsindsats både at være i skole i Slagelse og lave dagens ret i Ramsømagle hver dag, men det blev nærmest bare en udfordring for hende.

"I stedet for at lægge mig ned, bliver jeg stædig. Der er noget fighterånd i mig. Men det var hårdt," medgiver hun, men tilføjer samtidig, at det var det hele værd.

Nu er hun endnu bedre rustet til det, hun brænder for.

"Min passion er at lave smørrebrød og de andre ting her i cafeen, og det giver en stor glæde at se, at folk nyder det og roser det. Jeg ser det ikke bare som et arbejde. Så kunne jeg lige så godt blive ansat i et køkken et eller andet sted. Her kan jeg sætte mit eget præg og føre mine egne ideer ud i livet," siger hun.

Nogle af de ideer er de føromtalte bankoaftener og danseaftener med livemusik, som Heidi Hvid forestiller sig at arrangere i en gammel lade ved golfklubben, når det bliver lunere.

Derudover vil hun gerne lave spiseaftener en gang om ugen, hvor det f.eks. kan være stegt flæsk, wienerschnitzel, paella eller italiensk mad, der er temaet. Eller helstegt pattegris på den store terrasse ned til søen, hvor man ifølge Heidi Hvid også nogle gange kan få fornøjelsen af at se golfspillere skyde deres bolde i vandet, når de forsøger at ramme banens sidste hul.