Havdrup Familieløb

Der er lagt op til nogle hyggelige timer, med familien rundt i Havdrup, hvor det er lige meget om du går, løber eller ruller - kort sagt det vigtigste er ikke hvor hurtigt du gennemfører ruten, men hvor hyggeligt vi har det sammen. Bag Havdrup Familieløb står FDF Havdrup.

Dagen starter med fælles morgenmad og de forskellige boder på pladsen åbner, hvor det er muligt at se hvad byens foreninger tilbyder.

Inden løbet skydes i gang er der fælles opvarmning under kyndig ledelse af Bitten Aksvig. Derefter sendes man afsted på ruten som er hhv. 3 km, 5 km eller 10 km.

Der er mulighed for at nyde en forfriskning i målområdet og hygge sig med aktiviteterne på pladsen.

Hvis du tilmelder dig inden d. 1. maj 2018 får du en fin løbetrøje.

Prisen er kun kr. 50,- pr. deltager (børn under 3 år er gratis). Prisen inkluderer depot på ruten samt en pølse med brød i målområdet.

Havdrup familieløb blev arrangeret første gang i 2017 af FDF Havdrup og havde knap 150 deltagere på en af årets få sommerdage.

Yderligere informationer kan findes på fb.com/havdrupfamilie eller ved at komme forbi SuperBrugsen i Havdrup lørdag den 7. april og den 14. april.

Har din virksomhed/ forening lyst til at støtte eller have en bod i start/ målområdet er der mulighed for dette. Kontakt os for yderligere information på loeb@alveen.dk.