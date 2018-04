Har du lyst til at lære at ro havkajak i sikre rammer?

Vil du finde ud af, om havkajak er noget for dig, så er der nu mulighed for at prøve kajak af i trygge og sikre rammer med erfarne instruktører på sidelinjen.

Søndag den 22. april kan du komme i svømmehallen og prøve kræfter med en havkajak under helt trygge rammer. "Vi møder ofte mennesker, som er bange for, at sidde i en havkajak. De er usikre på, om de kan komme ud af kajakken, hvis de skulle vælte", udtaler instruktør Henning Nielsen fra IF Frem Havkajak og fortsætter: "Det afholder nok mange for at få det prøvet af og det er synd, for alle kan komme ud af kajakken". Går man med en drøm om at sejle havkajak, så er chancen der nu for at få prøvet det af.

Skulle du få yderligere blod på tanden, så tilbyder klubben i samarbejde med DGI i år også en unik mulighed for at få et gratis introduktionsforløb på 3x3 timer i kajakken. På denne måde får man mulighed for, at se om havkajak er noget for én selv, uden at skulle melde sig ind i klubben først.

Foreningens klubhus ligger ved "Udsigten" yderst på Søndre Mole i Køge ved siden af Valkyrien. Der er ikke venteliste på optagelse. Vil du vide mere, har du spørgsmål eller vil du tilmeldes, så kontakt gerne instruktør Arne Thanning på 51338890 eller på a.thanning@hotmail.com

Læs mere om klubben på hjemmesiden www.iffrem-havkajak.dk