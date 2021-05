Foto: Marie Louise Rasmussen

Håb om centerforskønnelse: "Det skal blive et opholdssted"

Heden - 19. maj 2021 kl. 08:00 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

Grønne butiksstrøg, markedsdage, udskiftning af belægningen og ikke mindst ønsket om at gøre Borups bycenter til et mere indbydende sted at opholde sig i det grønne byrum.

Drømmene er store i blandt andet Borup Erhverv og Borup Borgerforening, der nærer håb om, at bycenteret i de kommende år kan få sig et gevaldigt løft.

Som så ofte før strander det imidlertid - i hvert fald for nuværende - på spørgsmålet om økonomi. Aktuelt er der knap 300.000 kroner til forskønnelse tilbage af den halve million kroner, der blev afsat 2018, da arbejdet med Byplan Borup stod på.

Og det beløb vil ikke række hele vejen, mener Claus René Olesen, der er formand for Borup Erhverv. Men i erhvervsforeningen er man klar på dialog med forvaltningen og politikerne om fremtidens bycenter.

"Vi ser meget gerne, at centeret bliver et sted, hvor der skabes miljøer og byrum, hvor man kan tage ophold, og hvor børnene eksempelvis kan være beskæftiget, mens man handler. Det er klart, at man ikke kan anlægge en legeplads, der fylder hele Storetorv ud, for det ville være ødelæggende for handlen. Men vi ønsker overordnet set, at man kommer i gang med planerne for forskønnelse af centeret, og jeg tænker, at vi snart tager fat i forvaltningen til en snak om det videre forløb," siger Claus René Olesen.

Håber på markedsdage

Dialogen med kommunen har i nogen grad taget udgangspunkt i en rapport, der under navnet "Udformning af pladser og byrum i Borup Centeret" blev udarbejdet i 2009 af et arkitektfirma for Køge Kommune.

Dengang blev en række forbedringer i form af grønne bystrøg og byrum præsenteret i rapporten, ligesom der blev præsenteret visioner om etablering af vandkunst, plantning af træer og "grønne vægge" med beplantning. Vurderingen var dengang, at forbedringerne kunne realiseres for omkring tre millioner kroner.

Virkeligheden har imidlertid overhalet dele af rapporten fra 2009, og derfor er det ikke muligt at realisere alle ønskerne. Men det kan stadig fungere som inspiration for planerne om forskønnelsen af Borup Center, mener Claus René Olesen.

"Centeret har selvfølgelig ændret sig på de 12 år, der er gået, siden rapporten blev lavet. Det er eksempelvis ikke muligt at lave den vandkunst, der nævnes i rapporten, fordi der står et andet kunstværk på den placering," siger han og fortsætter:

"Men inden man sætter gang i planer om kunstværker og beplantning, håber jeg, at vi kan få åbnet op for, at der kan etableres stadepladser. I Borup Erhverv har vi planer om at gøre centeret til et hjemsted for markedsdage, og vi har allerede ansøgt om tilladelse hos kommunen. Det er klart, at Covid-19-situationen ikke tillader det netop nu, men vi håber, at der kan holdes markedsdage én gang om måneden i juni, juli og august," siger Claus René Olesen.

Drøm om ny belægning

I en endnu større skala finder man ønsket om at få udskiftet belægningen i centerets stræder og på torvene, fortæller han. Der er dog samtidig en erkendelse af, at det nok ikke bliver lige nu.

"Hverken de 300.000 kroner, der aktuelt er til forskønnelse, eller en million kroner for den sags skyld vil være nok til det, men det er da en drøm, som vi har på den længere bane," siger han.

Og drømme om forskønnelse af Borup Center er der altså rigelig af. Derfor er Borup Erhverv og andre aktører i Borup mere end villige til at fortsætte dialogen med forvaltningen og politikerne om fremtidens bycenter, slår Claus René Olesen fast.

Det er sød musik i politikernes ører, der hilser initiativerne velkommen.

"Da vi drøftede sagen på udvalgsmødet, var der hundrede procent opbakning," siger udvalgsformand Erik Swiatek (S) og fortsætter:

"Ønskerne udspringer fra Borup Borgerforening og Borup Erhverv, og vi støtter naturligvis op om det. Vi har ikke forholdt os til økonomien, ud over det der er afsat, men hvis der er ønsker om flere midler til budgettet, kigger vi på det," siger han.

Søren Brask (V) slår an i samme tone:

"Vi er som udgangspunkt altid positivt indstillet, når nogen kommer med ønsker til forbedringer og forskønnelser som i dette tilfælde, og i forhold til, om der skal findes finansiering til yderligere initiativer, er vi lydhøre. Men den tid, den udfordring," siger han.