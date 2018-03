Gymnastikopvisning i Gørslev Idrætsforening

Lørdag den 17.marts afholdt Gørslev Idrætsforening den årlige gymnastikopvisning.

En velbesøgt og rigtig hyggelig eftermiddag, stor tak til alle, der lagde vejen forbi, og tak til Skovbo karateklub, for deres gæsteoptræden.

Efter opvisningen blev der uddelt 5 års erindringsglas til Camilla Iversen og Sofie Kjærgaard, Samt et 10 års erindringsglas til Sofie Sørensen, Stort tillykke til dem alle. Selvom vinter sæsonen er afsluttet, er der stadig mulighed for at røre sig, idet Yoga holdet fortsætter træning mandag aften, samt cirkeltræning mandag og/eller onsdag aften, og vores nye Dance fitness hold, starter op med gratis prøve træning torsdag den 5.april kl.19.15.

For flere oplysninger om tidspunkter og priser, samt foreningens øvrige aktiviteter se foreningens hjemmeside www.goerslev-if.dk