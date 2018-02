Gratis familiekoncert og aftensmad

Teaterbygningen, Kulturforeningen i Skovbo og KøgeBibliotekerne inviterer til familiearrangement med Concerto Copenhagen mandag den 12. marts kl. 16.30 i Borup Kulturhus. Efter arrangementet er der aftensmad til hele familien.

"Det er så smukt, at jeg er lige ved at græde", hviskede en 9-årig dreng, da billedbogen "Den morgen vi var hyrder" blev liveopført på Teaterbygningen sidste efterår. Og det VAR smukt! Og samtidig var det sjovt og lærerigt for børn i alle aldre og deres forældre. Den oplevelse har flere familier nu mulighed for at få, når Tea Bendix, Poul Høxbro og et ensemble fra barokorkestret Concerto Copenhagen gæster Borup Kulturhus.

Et musikalsk eventyr

Den fine billedbog "Den morgen vi var hyrder" er en sand fryd for øjet, men så sandelig også for øret. Og hvordan kan det nu lade sig gøre – der er jo ikke musik i en bog? Jo, her er der faktisk. For bogens forfattere, tegneren Tea Bendix og musikeren Poul Høxbro, har skabt et eventyr fra baroktiden, hvor den musikalske atmosfære strømmer ud fra både historie og tegninger. Og samtidig har bogen en lydside med engelsk og fransk barokmusik, der er indspillet af barokorkestret Concerto Copenhagen.

"Det er en utrolig morsom og charmerende fortælling, som giver børnene et godt indblik i baroktiden og dens musik. Vi glæder os til at gøre historien og musikken levende sammen med børnene", siger musikbibliotekar Karen Vestergård.

Hvordan tegner man musik?

Til koncerten vil Poul Høxbro fortælle bogens historie, mens et ensemble fra Concerto Copenhagen akkompagnerer den humoristiske og stemningsfyldte fortælling. Efter koncerten fortæller Tea Bendix om bogens tegninger og om, hvad man kan gøre, når man vil ’tegne musik’. Og så er det børnenes tur, for til sidst skal de nemlig selv tegne den musik, orkestret spiller.

Efter koncerten serveres et let, børnevenligt måltid for hele familien.

Tilmelding

Deltagelse ved både koncert og fællesspisning er gratis, men tilmelding er nødvendig via www.koegebib.dk.

Arrangementet er støttet af Køge Kommunes Kulturpulje