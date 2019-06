Gørslev i Sjællandsserien

Fredag aften d.7. juni blev det en kendsgerning, at Gørslevs 1. hold skal prøve kræfter i Sjællandsserien efter sommerferien. Den historiske oprykning kom i hus på hjemmebane, da holdet foran ca. 400 besøgende på Bruce Consulting Arena vandt 3-1 over gæsterne fra Holbæk United.

Fra kampens start sad GIF på spillet og der gik også kun 6 minutter før bolden lå i nettet første hos gæsterne, men af uforklarlige årsager vinkede linjevogteren offside på anfører Rasmus Bundsgaards flotte hovedstødsmål. Vi skulle helt hen i det 39 minut før der hul på bylden og endda med hjælp fra en uheldig Holbækspiller, da Nick Nygaards skud blev rettet af og snød målmanden og 1-0 til GIF.

Efter pausen forsatte GIF med at kører på- det ene flotte angreb efter det andet rullede ned imod Holbæks mål, og forløsningen kom i det 73 minut, da endnu et godt velspillet angreb blev sluttet af med en flad præcis inderside af indskiftede Zakarias Rahbek til 2-0 og GIF var godt på vej imod Sjællandsserien!

Glæden forstummede dog et øjeblik, da Holbæk bare 4 minutter efter lykkes med at overliste keeper Andreas Fischer direkte på frispark- og der var skabt ny spænding i opgøret. Trods Holbæks reduceringsmål pressede GIF på for yderligere én scoring, hvor specielt Nicklas Bust havde et par kæmpe chancer, som han burde have lukket kampen på, men til sidst i det 90 minut brugte han sin enorme fysik til at komme først på et præcis indlæg ved forreste stolpe fra Martin Nygaard og "bang" sagde det, 3-1 og kampen var afgjort. Få minutter kunne dommer Leif Herstal fløjte af for sidste gang og oprykningsfesten kunne for alvor skydes i gang. På et splitsekund var opvisningsbanen fyldt med glade fans som ønskede spillerne Tillykke og mange spillere var følelsesmæssigt berørte efterfølgende med tåre i øjnede og kunne ikke rigtig forstå hvad de havde præsteret igennem sæsonen. Triumfen for Gørslev Fodboldafdeling blev TOTALT om lørdagen, da andre resultater flaskede sig således at 2. holdet efter sommerpausen skal spille Serie 3 fodbold for første gang i klubbens historie for et 2. hold. Holdet har været suverænt igennem det meste af sæsonen og slutter som nr. 1. i deres pulje en spillerunde før tid. Det store arbejde med at få holdet op i Serie 3 er lykkes på fornemste vis, så afstanden ikke bliver for stor på de to seriehold.

Gørslev Fodboldafdelingen retter en stor Tak til alle som har støttet holdene igennem hele sæsonen, Tak til sponsorer, samarbejdspartnere samt alle de frivillige som hjælper til omkring fodbolden i Gørslev IF. En stor Tak til Landsbyforeningen Gørslev & Omegn for at være med til at støtte op om fremme fodbolden i vores lokalområde.

John F. Gørslev Fodbold