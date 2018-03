Gørslev fodbold

Alt imens den bidende sibirske kulde periodevis har lammet landet har Gørslev seniorafdeling været i fuld gang med forberedelserne til den kommende forårspremiere. Spillere og trænerstab har trodset vinterkulden siden starten af februar, hvor GIF har trænet på kunststofbanen i Herfølge. Træningskampene har vidst gode takter hvor bl.a. GIF spillede lige op med Ringsteds sjællandsseriehold!

I vinterpausen har trænerteamet arbejdet stenhårdt på at forstærke og skabe mere bredde i den samlede spillertrup. Et par kåringer er det også blevet til idet Ligabold.dk & Bet25.dk har kåret cheftræner Nicklas Mosegaard som Årets Træner i 2017 med 33% af stemmerne samt Mikkel Røder som Årets Målmand i 2017 med 43% af stemmerne. I Indendørsfodbold løb GIF med Sjællandsmesterskabet, da holdt gjorde rent bord ved finalestævnet lørdag d.3. marts. i Roskildehallerne. U19 holdet i futsal nåede en flot 4. plads ved SM.

Forårspremieren fløjtes i gang lørdag d.7. april, hvor 1. holdet i Serie 2 åbner ballet i et direkte topopgør på udebane imod Hvalsø IF, som ligger på 2. pladsen. GIF fører tabellen med 28 point ned til Hvalsø med 24 point inden sæsonstarten. GIF´s 2. hold i Serie 4 står over i første runde, da Rønnede IF har trukket deres hold. Første kamp for 2. holdet er lørdag d.14. april, hvor GIF hjemme tager imod Jersie United. Fælles for klubbens to seriehold er, at holdene ligger med i den sjove ende af tabellerne og begge mandskaber vil prøve at spille deres chance for en god slutplacering.

Gørslev Fodbold Afd.

John Frederiksen