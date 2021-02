Send til din ven. X Artiklen: Gørslev IF kåret af LigaBold.dk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gørslev IF kåret af LigaBold.dk

Heden - 17. februar 2021 kl. 08:30 Kontakt redaktionen

LigaBold.dk, som dækker dansk breddefodbold fra 2. Division til Serie 2, har netop kåret Gørslev IF som "Efterårets Klub" i Sjællandsserien ved LigaBold.dk Awards 2020 foran Herstedøster IC og Ringsted IF.

Kåringen begrundes således af Ligabold.dk:

"Med lidt over 200 indbyggere ville man ved første øjekast ikke tro, at der var gang i et ambitiøst fodboldprojekt i Gørslev, der ligger mellem Ringsted og Køge. Det er dog lige det, som er tilfældet. Sjællandsserie-klubben Gørslev IF har gennemgået en enorm udvikling, hvor holdet for godt 20 år siden befandt sig i Serie 5. Nu drømmer klubben om divisionsfodbold. Den store succes skyldes blandt andet en fast stamme af unge spillere fra Køge Kommunes lokalområde".

Carsten Fischer, der står for det kommunikative i Gørslev IF, siger til LigaBold.dk, at klubben er meget stolt over at modtage prisen. Det er et bevis på, at klubben gør mange ting rigtigt.

Når man får en pris, er det en anerkendelse af ens arbejde. Det er en stor cadeau til spillerne, men også til trænerstaben, vores frivillige og til alle dem, som støtter op om klubben. Det er en anerkendelse på, at vi gør nogle ting anderledes, og at klubben forsat er i udvikling.

I 2010 rodede Gørslev IF's førstehold rundt nede i Serie 3, hvor klubben netop var rykket op fra Serie 4. 2016 blev tidspunktet, hvor klubbens udvikling for alvor begyndte at tage fart. Først hed det Serie 2 og dernæst Serie 1, og endelig i 2019 rykkede klubben op i Sjællandsserien.

I 2021 kæmper vores lille by for at komme op i Danmarksserien. Klubben har en klar ambition om at spille der. Hvis det hele flasker sig, kan divisionsfodbold også komme på tale. Vi føler, at holdet lige nu godt kan spille op med Danmarksserie-hold.

Gørslev IF har de senere år gjort sit for at optimere sig på forskellige områder. Klubben har blandt andet fået en ny kunststofbane, som klubben benytter sammen med IF Frem Bjæverskov. Det betyder, at der kan spilles fodbold året rundt. Derudover har klubben også fået et ekstra mobilt omklædningsrum, der er blevet opsat lys på træningsanlægget ved Gørslev Skole, og til foråret har Køge Kommune lovet, at træningsbanen bliver planet ud for at give optimale forhold.

Nye brugte udskiftningsbokse er også i tale, så spillerne får nogle bedre faciliteter. Gørslev IF har i lang tid haft en dialog med kommunen om at få de ekstra faciliteter, der kan være med til at skabe en bedre og mere professionel oplevelse for spillerne.

Hvis ambitionen om Danmarksserie-fodbold og drømmen om divisionsfodbold skal indfries, skal klubben løse et par udfordringer. Klubben har vokseværk, og når flere folk hører om den lille fodboldklub, kan det godt knibe med pladsen til de mange tilskuere til kampene.

Derudover er vores opvisningsbane simpelthen ikke stort nok. Vi mangler én meter, for at der må spilles Danmarksserie-fodbold på banen.

Enten skal kommunen hjælpe os, ellers må vi selv frem med skovlen og begynde at rydde buske. Det er vores første prioritet at kunne afvikle vores hjemmekampe på vores egen adresse. Derudover er der nogle udfordringer med parkeringsfaciliteter, og der har politiet været efter os nogle gange på en positiv måde. Det giver selvfølgelig lidt kaos, når der pludselig kommer 300-400 tilskuere, og hvis modstanderne kommer med 100-150 tilskuere for at se fodbold i vores lille landsby.

Vi skal have løftet faciliteterne, og det er vi godt i gang med. Vi vil gerne have bedre tilskuerfaciliteter og gøre banen lidt bredere, så vi håber meget på, at Køge kommune vil hjælpe os. Gørslev IF har omkring 15 samarbejdspartnere bl.a. Spar Nord Fonden, der har hjulpet klubben økonomisk.

Klubben har en stor seniorafdeling på 70-80 spillere. Gørslev IF's bedste seniorhold er pt. placeret som nummer tre i Sjællandsserien Pulje 2.