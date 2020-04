Glem ikke solstrålehistorierne – Nej tak til Corona-kilo

Det her er Malene. Malene har været igennem et online forløb hos Sundhed og Fokus.

Malene træner selv i Sundhedshuset Viby Sjælland flere gange om ugen. Hun har styr på maden og kan for så vidt godt stå på egne ben, trængte blot til et kærligt men bestemt skub i den rigtige retning.

Derfor har Malene hver uge været i kontakt med Sundhed og Fokus, hvor hendes vægt er blevet ført ind i hendes vægtskema. Cirka hver tredje uge er Malene også blevet målt.

Hold nu op en forandring. Minus 7,1 kg, muskelmassen er gået op, og 28,5 cm er der forsvundet af Malene.

Malene fortsætter det gode arbejde med fokus på kosten, og nu hvor hun ikke kan træne i det lokale fitnesscenter pga covid-19, har hun taget hul på mit hjemmetræningsprogram.

Jeg glæder mig til fortsat at følge Malene, vi slipper ikke helt hinanden endnu. Når der er kommet styr på hele Corona-situationen, og vi igen kan mødes, vil Malene blive vejet hver uge hos mig, fortæller Anja Schäffer fra Sundhed og Fokus.

Det er dælme godt gået, Malene, kæmpe highfive til dig.

”Mine 8 damer” på den igangværende Bootcamp er halvvejs i forløbet og har opnået et samlet vægttab på mere end 20 kilo, det er mere end flot. Her er der ingen ekstra Corona-kilo siger Anja.

Vi har ikke kunnet træne sammen i Sundhedshuset pga retningslinjerne fra regeringen, så jeg lavede et træningsprogram til hjemmetræning til mine klienter. Det er bare ikke det samme at træne alene, var der én af deltagerne, der skrev til mig. Så jeg tog en hurtig beslutning om at rykke træningen udendørs til Ørsted, hvor jeg selv bor, og hvor der er højt til himlen og god plads til at holde behørig afstand.

Det viste sig hurtigt, at det var den rigtige beslutning at tage. Det ville være ærgerligt at skulle afbryde eller sætte forløbet på stand-by, når der var mulighed for at træne sammen udendørs.

Gør som Malene og de andre damer - gør noget godt for dig selv, få styr på din kost (og træning)

Bliv motiveret og heppet på. Jeg er med dig hele vejen. Forløbet er for dig, der mangler et kærligt men bestemt skub i den rigtige retning. Jeg giver dig en effektiv intro til en sundere hverdag hvor du er i fokus.

Og hvis du også ønsker fokus på træningen, så er Bootcampen det helt rigtige valg for dig. Her træner vi sammen mandage og onsdage på lukket hold. Der bliver udleveret opskrifter hver uge, du bliver vejet på min professionelle vægt én gang om ugen.

Hvis I er et par, der ønsker at gøre noget godt for jer selv og hinanden, er der mulighed for at deltage på par-træningen. Det er også et lukket hold kun for par, der ønsker at støtte og motivere hinanden.

Info:

Næste Bootcamp er fra 4/5-24/6 2020

Næste par-træning starter op 15/4

Læs meget mere på

www.sundhedogfokus.dk