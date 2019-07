Glade og ferieklare elever sagde tak

Glade og ferieklare elever og deres forældre sagde "tak for indsatsen i et særligt skoleår" til personalet på Dåstrup Skole og Peder Syv skolen på sidste skoledag fredag den 28. juni.

De have taget opstilling ved indgangen til begge skoler, og havde medbragt flag og blomster, som de gav til et noget overrasket personale, da det mødte ind ved de to skoler.

Initiativet var kommet i stand ved, at Pernille Birk – mor til to børn på Dåstrup Skole – vandt en idekonkurrence udskrevet af Villa Virkelyst ved Vibys Folkefest i maj måned. Ideen lød: En lille blomsterhilsen til medarbejderne på Dåstrup Skole og Peder Syv Skolen, som tak for deres indsats dette særlige skoleår.

- Det fleste kender til, hvad det sætter i gang hos de ansatte, når der sker forandringer på arbejdspladsen. Det kræver ekstra energi og optimisme, og det kræver, at man giver den en ekstra "skalle" i en tid med forandringer. Det skal vi huske at anerkende, fortæller Pernille Birk, der selv havde taget opstilling ved Dåstrup Skole for at udlevere kort og en vase til de ansatte, som de kunne sætte deres blomsterbuket i.

De to skoler har stået i en forandringsproces i hele dette skoleår, idet det ved skoleårets start blev meldt ud fra Roskilde Kommune, at man ønskede at ændre skolestrukturen; at sammenlægge de to folkeskoler i byen og dermed etablere én ny folkeskole i Viby.

Når eleverne møder ind efter sommerferien, møder de derfor ikke ind på "Dåstrup Skole" og "Peder Syv Skolen". De møder ind på "Viby Skole".

- Personligt ville jeg foretrække, at bevare Dåstrup Skole, som den var, fortæller Pernille Birk. - Det er vigtigt for Viby og byens udvikling, at der er en god folkeskole, så det er mit håb og ønske, at den nye Viby Skole kommer godt start. Derfor mener jeg også, det er vigtigt, at vi påskønner de mange gode kræfter på de to skoler, der skal få den nye skole i Viby til at lykkes.

Som præmie fulgte 1000 kr. til at realisere ideen, og flere klassers "klassekasse" har også valgt at støtte ideen med et beløb. Samtidig støttede Blomstersnedkeriet og grafiker Helle Flindt-Rasmussen initiativet med gode priser.