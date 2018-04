Giv dit barn en god sprogstart

Sjove sproglege og små samtaler omkring hverdagens gøremål udvikler dit barns sprog, ex. ved at I sammen sætter ord på de ting, der skal bruges i madlavningen og det, som barnet skal gøre. Et godt og varieret sprog går det lettere for barnet at begå sig socialt.

Køge Børnebibliotek holder sprogværksted for forældre og børn i alderen 3 til 5 år onsdag 2. maj kl. 16. – "Her skal vi lege med sproget og sætte gang i "fortællergryden" og alle familier får en masse forslag til sproglege, som er velegnet i hjemmet", fortæller børnebibliotekar Anette Rusbjerg og byder også bedsteforældre og fagpersoner, der arbejder med sprogstimulering velkommen i sprogværkstedet. Børnebibliotekarerne vil have et batteri af billedbøger parat, der støtter op om sproget og legene.

Deltagerne vil blive præsenteret for det spritnye idékatalog Ordspillopper med gode råd og sproglege, som er udviklet i samarbejde mellem familier i Køge, Gentofte og Stevns og de lokale biblioteker. Alle deltagere får et eksemplar med hjem. Ordspillopper er en del af projektet Familiesprog med støtte fra Slots- og Kulturpuljen. Hent en gratis (familie)billet på KøgeBibliotekernes hjemmeside, koegebib.dk