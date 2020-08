Jørgen Abildgaard er tilbage som ejendomsmægler i Viby. Privatfoto.

Gammel kending er tilbage på boligmarkedet i Viby

12. august 2020

Han er hverken ny i branchen eller i området. Så selvom Jørgen Abildgaard for nylig er startet som ejendomsmægler hos Boligmægleren i Viby, vil han for mange i området være et kendt ansigt.

Jørgen Abildgaard har boet i Viby i 32 år og har været ejendomsmægler i 17 år - de 13 af dem som selvstændig mægler i Realmæglerne. Derfor er det en mægler med stort kendskab til lokalområdet, der fremover skal hjælpe både købere og sælgere med at gøre en god hushandel hos Boligmægleren.

Netop samspillet mellem køber og sælger motiverer Jørgen Abildgaard som ejendomsmægler.

"Den ping-pong, der er mellem køber, sælger og mægler i en forhandling for at få tingene til at gå op i en højere enhed, er noget af det sjove ved arbejdet."

Som ejendomsmægler er det ifølge Jørgen Abildgaard meget vigtigt, at man er god til at lytte til folk.

"Man skal kunne forstå, hvilke behov folk har, så man kan hjælpe dem. Det er nødvendigt, at man ved, hvad man har med at gøre."

"Derudover er det også nødvendigt, at man har styr på det juridiske, både når man skal hjælpe køber og sælger. Og her er det en evig udfordring, at der ofte bliver lavet om på lovgivningen."

Adspurgt om at afsløre et par tricks, der måske en gang imellem kan være nødvendige for at hjælpe et hussalg på vej, tøver Jørgen Abildgaard og understreger, at det er et spørgsmål om at være ærlig, seriøs og proffessionel.

"En handel er kun en god handel, når både sælger, køber og mægler er tilfredse," mener han.

Jørgen Abildgaard kommer til at have kontor på Søndergade i Viby, men vil også hjælpe til i Boligmæglerens afdelinger i Bjæverskov og Hvalsø.