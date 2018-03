Gammel Lejre - måske UNESCO Verdensarv i fremtiden

Gammel Lejre er unik – både fra et arkæologisk, historisk og litterært perspektiv. Og derfor vil Lejre Kommune og Nationalpark Skjoldungernes Land have området på UNESCO verdensarvslisten.

Når litteratur og arkæologi smelter sammen omkring Gl. Lejre, vækkes de gamle fortællinger til live.

Intet andet sted i Danmark har en tilsvarende arkæologisk, historisk og litterær dybde, og derfor er håbet, at det sagnomspundne område i fremtiden kan kalde sig UNESCO verdensarv.

Historien kan læses direkte ud af landskabet omkring Gl. Lejre; Bakkerne beretter om den smeltende is, der for cirka 12.000 år siden formede landet til det, vi ser i dag. Og de historiske monumenter i og omkring Gl. Lejre vidner om Danmarks første kongesæde i årene 500 til 1000 e.Kr.

Blandt de historiske monumenter er Kongehallerne og Skibssætningerne: Kongehallerne var imponerende i størrelse – nogle dækkede et areal på mere end 600 kvadratmeter, og var dermed de største bygninger, der kendes fra Danmarks oldtid.

Skibssætningerne bestod af enorme sten i en skibs-formet, spids-oval cirkel. Herfra tog man afsked med de døde, og ganske enestående er det, at en stor del af stenene stadig står, som da vores forfædre forlod dem.

På samme måde ses mange andre historiske monumenter, og området omkring Gl. Lejre kan derfor betragtes som et fossilt kulturlandskab, som er meget tæt på at afspejle forholdene, som de så ud omkring år 1000 e.Kr.

Historiske Gl. Lejre

i verdenslitteraturen

Det er dog ikke alene arkæologien, der gør Gl. Lejre enestående. De historiske monumenter er også spor, der stedfæster en lang række litterære fortællinger.

Flere sagaer og krøniker udpeger Lejre som kongsgården, hvorfra hele Danmark blev regeret. Og mytologien fortæller, hvordan Odin sendte danerne sin søn, Skjold, som bosatte sig i Lejre.

Skjolds efterkommere kaldes Skjoldungerne, og ud af slægten kom flere Lejre-konger, fx Roar og Helge, Frode Fredegod og Rolf Krake.

Skjoldungen Roar indgår i en anden fortælling – nemlig det oldengelske Beowulfkvad, som er et af den engelsksprogede litteraturs hovedværker.

Sagn-konger vækkes til live

Krydsfeltet mellem litteratur og arkæologi gør Gl. Lejre-området enestående og værdigt til en plads på UNESCO verdensarvlisten.

Det mener bestyrelsesformand, Lars Vedsmand, for Nationalpark Skjoldungernes Land og Borgmester i Lejre Kommune, Carsten Rasmussen. De har derfor nu sendt en ansøgning til Kulturministeriet, der forhåbentlig kan placere det unikke område i samme elite som bl.a. Roskilde Domkirke, Jellinge Monumenterne og Stevns Klint.

Inden da skal Kulturministeriet godkende at Gl. Lejre kan optages på den danske tentativliste over verdensarv. Sker dette, skal der senere udarbejdes en egentlig ansøgning til UNESCO.

I Gl. Lejre lever de gamle sagn videre. De lever i de mange arkæologiske monumenter, og de lever i litteraturen.