Gadstrupspejderne på halmlofttur

14 friske spejdere fra 4.-5. klasse har været på halmlofttur i det skønne forårsvejr.

Spejderne tog med toget fredag eftermiddag mod Ringsted station. Herefter gik de i patruljer - og forsynet med et kort over området - ud på et 10 km løb/hike med fuld oppakning. Posterne bød på "gæt en lort", smagskimsleg, "kop-forhindringsbane" mv. Det var en fornøjelse at støde på de friske spejdere på deres tur - der blev sunget og snakket, og selvfølgelig var der også udfordringer undervejs, som de fik løst. Vel ankommet til Stenmarksgården blev omgivelserne med bla. Alpakaer, 200 får og geder, masser af spændende maskiner udforsket. Der blev bygget halmballebosteder på loftet og efter lejrbålet var alle meget trætte. Næste dag lærte vi lidt mere om hvad ulden fra får og geder kan bruges til, og Karen fra gården klippede en ged - ulden herfra skulle til Sydafrika. Vi fik også lov til at lege i en kæmpe kornbunke. Det var trætte, beskidte og glade spejdere der blev hentet i løbet af lørdagen.

Hilsen lederne

Rasmus, Rikke,

Signe og Mette