Gadstrup i glædens og gymnastikkens tegn

Forrige lørdag var Ramsøhallen i Gadstrup fyldt til bristepunktet af 450 forventningsfulde bedsteforældre, forældre, børn og venner: Gadstrup Gymnastikforening havde nemlig deres årlige forårsopvisning.

Lige fra om formiddagen var der en boblende forventning blandt foreningens omkring 300 gymnaster, både fordi de var spændte på dagens opvisning, og fordi de endelig var ’hjemme igen’ efter branden i Ramsøhallen i maj 2016.

Ved forårsopvisningen sidste år var det stadig uvist, om foreningen ville få bevilget drømmen om en ny springhal i forbindelse med renoveringen af Ramsøhallen efter branden. Heldigvis blev drømmen til virkelighed, og tidligere i denne måned kunne den nye springhal åbne for træning. De nye flotte faciliteter har blandt andet betydet, at talentholdet Grevinderne er kommet til Gadstrup Gymnastikforening.

Gymnastik for alle

Årets traditionsrige forårsopvisning bød på koncentrerede og glade gymnaster lige fra ’mor/far og barn’, Grevinderne, Seniorbabes til Zumbadamer. Gadstrup Gymnastik tilbyder nemlig hold for alle i alle aldre, både med fokus på konkurrence- og breddegymnastik. Derudover har foreningen stort fokus på det sociale sammenhold, og det har vist sig at have givet pote i den seneste tid.

’Tak til alle gymnaster, trænere, hjælpetrænere, forældre og venner af huset for jeres opbakning gennem den seneste svære tid med træning i Skalstrup. Nu er vi tilbage i Ramsøhallen, og hold da op, hvor er vi glade og lettede’, sagde formand for Gadstrup Gymnastikforening Hanne Roslyng-Stilou i sin velkomst.

Der var skam også glæde og lettelse at spore blandt gymnasterne, der hyggede sig, mens de ventede på ’deres tur’ og gavmildt hjalp til, når de tunge madrasser skulle flyttes frem og tilbage.

De fleste af Gadstrups gymnastikhold går på sommerferie nu, men Yoga, Zumba og holdet ’4 år – 0. kl.’ fortsætter indtil sommerferien.